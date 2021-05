Pfizer, dai vaccini ricavi record: 26 miliardi nel 2021

Nel primo trimestre Pfizer ha venduto vaccini per 3,5 miliardi, le stime sul 2021 salgono da 15 a 26 miliardi – Ricavi e utile per azione in forte rialzo nei primi tre mesi dell’anno



Conti da record per Pfizer nel primo trimestre. Una notizia attesa dal mercato, tant’è che a Wall Street il titolo ha festeggiato in anticipo, chiudendo la seduta del 3 maggio con un rialzo del 3,05% a 39,83 dollari per azione e oggi, dopo un’apertura negativa, guadagna lo 0,7% a 40,11 dollari.

A stupire gli analisti sono però arrivate le stime sui ricavi derivanti dalla vendita del vaccino anti-Covid prodotto insieme alla tedesca BionNtech. Per l’intero 2021 infatti, il colosso farmaceutico statunitense prevede che i ricavi da vaccino toccheranno quota 26 miliardi di dollari, circa 21,6 miliardi di euro, 9 miliardi in più rispetto alla precedente previsione rilasciata a inizio febbraio.

Ma andiamo con ordine. Nei primi tre mesi del 2021, il colosso farmaceutico statunitense ha registrato un fatturato di 14,582 miliardi di dollari, in crescita del 45% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il risultato ha battuto le attese degli analisti che si aspettavano ricavi per 13,62 miliardi. In forte rialzo anche l’utile per azione, salito del 47% su base tendenziale a 0,93 dollari. Nel periodo gennaio-febbraio-marzo le vendite del vaccino anti-Covid hanno generato ricavi per 3,5 miliardi. Senza di esso, i ricavi sarebbero saliti “solo” dell’8 per cento trainati dall’incremento delle vendite di farmaci oncologici, per la medicina interna, le malattie rare, infiammazioni e immunologia. Per capire la portata del risultato basta fare un confronto con AstraZeneca che, nel primo trimestre del 2021 ha venduto 58 milioni di dosi di vaccino (a un prezzo molto più basso rispetto a quello di Pfizer, pari a circa 4 dollari a dose), per un totale di 275 milioni di dollari.

Passiamo alle previsioni. Secondo le stime, il 2021 di Pfizer si chiuderà con un utile per azione adjusted tra 3,55 e 3,65 dollari e ricavi complessivi pari compresi tra 70,5 e 72,5 miliardi di dollari, 26 dei quali, come detto, derivanti dalla dai vaccini. In precedenza la società aveva previsto di incassare 15 miliardi dalla vendita del siero anti-Covid. Le nuove stime ai nuovi contratti firmati il mese scorso e che prevedono complessivamente la consegna di 1,6 miliardi di dosi. Da sottolineare che Pfizer ha detto di prevedere di guadagnare dal vaccino, mentre Johnson & Johnson ha dichiarato che il loro vaccino sarà disponibile su base no-profit fino al termine della pandemia e AstraZeneca ha fatto sapere che la vendita del vaccino non produrrà utili.

Pfizer ha inoltre comunicato che prevede di presentare richiesta per la piena approvazione negli Stati Uniti del suo vaccino Covid-19 -assieme al produttore farmaceutico tedesco BioNTech – alla fine di questo mese. Se la FDA la approva, la società sarà in grado di commercializzare il vaccino direttamente ai consumatori.