Pensione marzo 2020: ritiro alle Poste dal 23 febbraio

Come ogni mese dallo scoppio della pandemia, Poste Italiane indica i turni da rispettare per ritirare la pensione in contanti allo sportello – Le alternative sono il bancomat o la delega ai Carabinieri

Poste Italiane comunica che le pensioni di marzo 2020 saranno accreditate a partire da martedì 23 febbraio per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Il gruppo precisa inoltre che i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli oltre 7 mila bancomat Postamat sparsi in tutta, evitando di recarsi allo sportello e riducendo così il rischio contagio.

Chi intende comunque ritirare la pensione in contanti all’Ufficio Postale dovrà presentarsi agli sportelli rispettando questo schema di turni in ordine alfabetico:

cognomi dalla A alla B : ritiro pensione marzo 2020 martedì 23 febbraio ;

: ritiro pensione marzo 2020 ; cognomi dalla C alla D : ritiro pensione marzo 2020 mercoledì 24 febbraio ;

: ritiro pensione marzo 2020 ; cognomi dalla E alla K : ritiro pensione marzo 2020 giovedì 25 febbraio ;

: ritiro pensione marzo 2020 ; cognomi dalla L alla O : ritiro pensione marzo 2020 venerdì 26 febbraio ;

: ritiro pensione marzo 2020 ; cognomi dalla P alla R : ritiro pensione marzo 2020 sabato mattina 27 febbraio ;

: ritiro pensione marzo 2020 ; cognomi dalla S alla Z: ritiro pensione marzo 2020 lunedì 1° marzo.

Infine, Poste Italiane ricorda che i cittadini dai 75 anni in su possono delegare al ritiro della pensione i Carabinieri, che poi consegneranno loro il denaro a domicilio. Anche questa misura – in vigore ormai da molti così come la turnazione anticipata per il ritiro della pensione – punta a evitare assembramenti negli uffici postali per ridurre il rischio contagio, particolarmente grave per i più anziani.

“Ciascuno è invitato a indossare la mascherina protettiva, ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico – conclude Poste – Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22”.