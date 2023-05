Pd addio, l’economista Carlo Cottarelli non si riconosce nella linea Schlein e si dimette da senatore

A disagio per la linea Schlein, che “critica il ruolo del merito”, l’economista lombardo, già FMI e già candidato premier, lascia il Pd e si dimette da senatore

Carlo Cottarelli, economista di rango, già direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale e già incaricato premier nella scorsa legislatura, lascia il Pd, nelle cui liste era stato eletto come indipendente, e lascia anche il Senato. “In settimana mi dimetto da senatore” ha annunciato oggi nella trasmissione televisiva “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Dopo l’uscita del senatore Enrico Borghi, passato a Italia Viva di Matteo Renzi, per il Pd è un nuovo colpo in pochi giorni.

COTTARELLI ERA A DISAGIO NEL PD DI SCHLEIN: “NEGAVA IL MERITO”

Cottarelli non ha nascosto di sentirsi a disagio in un gruppo parlamentare nel quale non si riconosce dopo che è prevalsa la linea della nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, e di non trovarsi a suo agio nemmeno al Senato per l'”eccesso di conflittualità”. Particolarmente contrariato Cottarelli si è detto del fatto che nella mozione Schlein “si critica il merito” che dovrebbe invece essere un elemento fondante della scuola intesa come ascensore sociale per i ragazzi più studiosi e provenienti dalle famiglie meno abbienti.

COTTARELLI TORNERA’ A INSEGNARE

Alle primarie del Pd, Cottarelli, di orientamento riformista, aveva sostenuto la candidatura a segretario del Governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Dopo l’infelice esperienza al Senato, Cottarelli tornerà all’Università Cattolica di Milano, dove anni fa aveva fondato l’Osservatorio dei conti pubblici italiani, e lo farà per “dirigere un programma di l’educazione delle scienze sociali ed economiche rivolto agli studenti delle scuole medie superiori”.