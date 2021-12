Patrick Zaki scarcerato dopo 22 mesi, ma non assolto

Lo studente egiziano accusato di diffusione di false informazioni torna libero dopo 22 mesi – Il 1° febbraio una nuova udienza



Arriva una prima, buona notizia dall’Egitto. Patrick Zaki sarà liberato dopo 22 mesi di carcere. La decisione è stata presa dal giudice monocratico di Mansura che ha disposto il ritorno in libertà dello studente egiziano dell’università di Bologna in attesa della prossima udienza, in programma il primo febbraio. Non è però arrivata la tanto attesa assoluzione. “Abbiamo appreso che la decisione è la rimessa in libertà ma non abbiamo altri dettagli al momento”, ha spiegato la legale Hoda Nasrallah all’Ansa.

Zaki, lo ricordiamo, è accusato di diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici. Rischia fino a 5 anni di carcere.





Nell’udienza di oggi, sospesa dopo soli 4 minuti il legale del ricercato aveva chiesto al giudice l’acquisizione di ulteriori atti per dimostrare la presunta illegalità dell’arresto di Zaki, nonché la correttezza dell’articolo sui copti alla base del processo.

Rispondendo a una domanda sulle sue condizioni di salute dalla gabbia degli imputati poco prima dell’inizio dell’udienza, Zaki ha affermato: “Bene, bene, grazie”, alzando il pollice. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il diplomatico ha potuto parlargli brevemente per rappresentargli la vicinanza delle istituzioni italiane e Patrick ha ringraziato per quello che l’Italia e l’Ambasciata stanno facendo per lui.

“Un enorme sospiro di sollievo perché finisce il tunnel di 22 mesi di carcere e speriamo che questo sia il primo passo per arrivare poi ad un provvedimento di assoluzione”, ha commentato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. “L’idea che Patrick possa trascorrere dopo 22 mesi una notte in un luogo diverso dalla prigione ci emoziona e ci riempie di gioia. In oltre dieci piazze italiane questa sera scenderemo con uno stato d’animo diverso dal solito e più ottimista”, ha concluso.