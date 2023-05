Il Ministero delle Imprese emette un francobollo commemorativo per lo storico pastifico di Fara San Martino. La pasta prodotta con attrezzature a bassa emissioni di CO2

Esistono aziende Made in Italy cui la buona sorte è stata riconoscente sin dalle origini. Sono nate in aree depresse, trascurate da banchieri e investitori, ma che per gli intricati percorsi della storia sono poi diventate eccellenze di prodotto e di qualità ambientale. Veniva in mente più o meno questo tragitto, quando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha festeggiato i 130 anni di attività della De Cecco nel mercato americano. L’evento è stato celebrato con un francobollo emesso dallo stesso Ministero delle Imprese. In realtà è il secondo riconoscimento filatelico allo storico pastificio abruzzese di Fara San Martino. Il primo risale al 2016 per i 130 anni dalla fondazione, originata da un vecchio mulino in pietra. Il moderno pastificio si trova nel Parco della Majella, terra, una volta, di transumanza, eremiti e terremoti. Da tempo il sito è un Geo Parco Patrimonio dell’Unesco, per le sue caratteristiche storiche e geomorfologiche. L’azienda De Cecco è anche un ‘eccellenza di sostenibilità. Prima ancora del riconoscimento del Ministero ha fatto investimenti e sviluppato metodologie di lavorazione all’avanguardia in un ambiente armonioso e ordinato.

Dall’Abruzzo all’Esposizione Universale del 1831.

Tutto ha inizio con la molitura di Nicola Antonio De Cecco nel 1831. Qualche anno dopo il figlio Filippo Giovanni decide di produrre la pasta “con gli ingredienti perfetti che aveva a portata di mano: la semola di alta qualità che suo padre produceva e l’acqua pura della sorgente della Majella “. Padre e figlio scelgono i migliori grani della zona per far conoscere all’estero quel che si producenel cuore dell’Appennino centrale. Nel 1893 all’Esposizione Universale di Chicago la pasta della lontana Italia- maccheroni e vermicelli – viene premiata con la medaglia d’oro “per la struttura superiore, il colore e la tenacità dopo la cottura”. Il Ministro Adolfo Urso lo ha ricordato presentando il francobollo commemorativo di questo legame centenario con l’America. Gli Stati Uniti, il sogno di milioni di italiani, due secoli fa riconoscevano ad un piccolo laboratorio di montagna prestigio internazionale. Ma nel 1888 Filippo aveva avuto l’idea che aveva cambiato il mondo di produrre pasta. Aveva ideato e messo in funzione il sistema di essiccazione della pasta ad aria calda. Il primo in assoluto. Una rivoluzione tecnologica che accelerava la produzione, senza intaccare la qualità. In pratica una green production di due secoli fa immaginata per “globalizzare” i maccheroni. La pasta si conservava e manteneva tutte le caratteristiche organolettiche. Era l’uovo di Colombo (!). Il modo naturale, pratico, per poterla spedire in tutto il mondo. E l’ America era lì che aspettava. States pieni di italiani in cerca di fortuna, viaggiatori sugli stessi piroscafi che trasportavano la pasta di Fara San Martino.

Produzione e sostenibilità secondo il Global Compact