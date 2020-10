Parte il Giro d’Italia del Covid: dall’Etna alle Dolomiti

Sabato 3 ottobre parte da Palermo un Giro d’Italia speciale, modulato in base all’emergenza – La corsa a tappe arriverà a Milano il 25 ottobre – Nibali tra i favoriti ,ma i rivali sono agguerriti

Sarà un Giro d’Italia all’insegna del Sud, quello che scatta sabato 3 ottobre, inusualmente in autunno causa Covid. La corsa rosa si concluderà come da tradizione a Milano il 25 ottobre, ma partirà da Palermo e si svolgerà in buona parte in Sicilia e al Centro-Sud, con solo l’ultima settimana, quella dei tapponi decisivi in montagna e a cronometro, sarà al Nord. Si parte con la cronometro Monreale-Palermo, poi altre tre tappe sull’isola, compreso l’affascinante arrivo in salita sull’Etna. Poi il percorso transiterà in Calabria, a Matera, in Puglia e via via lungo la costa adriatica, fino alle tappe chiave: la crono Conegliano-Valdobbiadene del 17 ottobre, gli arrivi in salita a Piancavallo, Madonna di Campiglio e Stelvio, l’ultima scalata al Sestriere e la crono conclusiva da 15,7 km a Milano.

Tra i corridori al via, uno dei favoriti è il due volte vincitore della Corsa Rosa (2013 e 2016) Vincenzo Nibali, ma poi ci sono anche il trionfatore del Tour de France 2018 Geraint Thomas, il vincitore della Vuelta a España 2018 Simon Yates (fresco vincitore della Tirreno-Adriatico), Jakob Fuglsang (che ha vinto il Lombardia 2020), con i compagni di squadra Miguel Angel Lopez (sul podio di Giro e Vuelta nel 2018) e Aleksandr Vlasov, oltre a Rafal Majka (secondo nell’ultima Corsa dei Due Mari), Ilnur Zakarin e la Maglia Azzurra della Corsa Rosa 2019 Giulio Ciccone. Tra i grandi nomi a cronometro ci sono anche il neo campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, Rohan Dennis, Victor Campenaerts, Tony Martin e Jos Van Emden. In lizza anche sprinter e/o finisseur come Peter Sagan, Michael Matthews, Diego Ulissi, Elia Viviani, Arnaud Demare e Fernando Gaviria.