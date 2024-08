Paralimpiadi di Parigi al via con la staffetta della torcia, 500.000 visitatori

A Parigi la quarta e ultima tappa della staffetta della torcia paralimpica ha dato vita a una celebrazione memorabile: 12 torce paralimpiche hanno attraversato la capitale francese dopo tre tappe emozionanti che hanno portato in piazza 500.000 spettatori

Paralimpiadi di Parigi al via con la staffetta della torcia che ha illuminato la capitale francese. Il percorso, ideato in collaborazione con la Città di Parigi e la Prefettura di Polizia, ha illuminato ogni quartiere di Parigi. Quasi 200 staffettisti si sono alternati portando le fiaccole in giro per la città al ritmo dei numerosi spettacoli e attività organizzate dalla Città di Parigi. Una staffetta a squadre composta da 24 paralimpici con il sostegno del Comitato Paralimpico e Sportivo francese ha illuminato il piazzale del municipio di Parigi. Questo segmento simbolico ha preceduto l’accensione dell’ultimo calderone della staffetta della torcia paralimpica, con la cerimonia di apertura a poche ore di distanza. Una giornata ricca di emozioni, che ha calato il sipario su un’avventura straordinaria che ha visto 1.200 tedofori portare la luce della fiamma paralimpica in più di 50 paesi e città della Francia metropolitana.

Una dozzina di torce hanno fatto muovere l’intera capitale francese al ritmo della staffetta della torcia paralimpica!

La prima è stata accesa davanti alla sede del Comitato Paralimpico e Sportivo Francese (CPSF), da dove è partita per l’Istituto Nazionale di Sport, Competenza e Performance (INSEP) e l’Esplanade Saint-Louis. Il rapper Georgio ha estratto la torcia dalla sua custodia Louis Vuitton su misura in Place de la Nation. Successivamente, la torcia ha attraversato Place de la Nation, Place de la République e Place de la Bastille nel suo cammino verso il municipio, dove è stato acceso l’ultimo calderone della staffetta della torcia di Parigi 2024. Nel frattempo, il cuore del quartiere della Goutte d’Or (17° distretto), del Canal Saint-Martin e del quartiere di La Grange-aux-Belles (10° distretto), punto caldo dell’hip hop parigino negli anni ’80, brillava alla luce di la torcia nella parte settentrionale della capitale francese. Più a est, la fiaccola pendeva dal leggendario velodromo di La Cipale (12° distretto) e dal cimitero di Père Lachaise (20° distretto). La torcia ha avuto qualche contatto con la storia nei quartieri 12° e 13°, dove ha illuminato la Passerelle Simone-de-Beauvoir, la spianata della Bibliothèque François Mitterrand —che ha ospitato uno spettacolo di danza sufi— e le Arene di Lutetia. Dopo aver toccato l’erba del Parc Montsouris (14° distretto), che ha fatto da sfondo ad un’esibizione di calcio freestyle della Crew S3, ha reso omaggio all’antica competenza degli operai tessili della Manufacture des Gobelins (13° distretto).

Nel frattempo, altre torce esploravano il sud-ovest della città, con punti salienti come Piazza de l’UNESCO e la Oly House, che è servita come punto di ritrovo per la famiglia olimpica durante i Giochi di Parigi 2024. Poco dopo, una delle torce è stata accesa davanti alla Tomba di Napoleone all’Hôtel des Invalides e si è spenta sulla spianata, dove domani avranno inizio le prove di tiro con l’arco. Sotto i riflettori c’erano anche il Parc Georges Brassens e il municipio del 15° distretto, così come il quartiere della Cité Périchaux, dove gli spettatori hanno esultato di gioia per una grandiosa sfilata di danza della troupe Les Grandes Personnes. L’emozione è alle stelle quando la fiaccola ha attraversato il Club France, cuore pulsante della nazionale francese, che resterà attiva durante i Giochi Paralimpici ed è rimasta a livelli stratosferici visitando Pigalle, scortata dal Cabaret rivisitato dalla troupe Mixity . Più a ovest, la torcia ha illuminato il Parc Monceau e il Parc Clichy Batignolles Martin Luther-King, nonché le rive del lago inferiore del Bois de Boulogne, dove il Touring Club ha eseguito una grande parata equestre. Nel cuore della capitale, anche la chiesa di San Sulpizio e la piazza du Châtelet si sono animate di festa, con sfide e iniziative di sensibilizzazione paralimpiche.

Presenti atleti passati alla storia delle Paralimpiadi e anche attori

Gli spettatori hanno potuto intravedere atleti che sono passati alla storia delle Paralimpiadi, come i paraatleti Clavel Kayitare, Miki Matheson e Marianna Davis, i paranuotatori Chelsey Gotell, Duane Kale e John Petersson, e Yannick Ifebe, medaglia d’oro nella Evento a squadre di scherma in sedia a rotelle a Rio. Erano presenti anche la parasurfista Suzanne Edward, la nuotatrice Marie Grafetiaux e il pentatleta Valentin Belaud, così come la leggenda del ciclismo francese Raymond Pellé. All’appello hanno risposto anche altre persone devote al movimento paralimpico, tra cui il presidente della Federazione francese degli sport per disabili, Guislaine Westelynck, e il fondatore di Solidarité Sida, Luc Barruet.

Altri nomi famosi erano l’attore internazionale Jackie Chan, il ballerino Benjamin Millepied, l’attrice francese Elsa Zylberstein e il comico Jarry. C’erano anche eroi di tutti i giorni con storie toccanti e stimolanti, come Thibaut Simon, che ha progettato un esoscheletro per persone con tetraplegia e paraplegia, Mathias Da Silva, un giovane praticante di bocce che portava la bandiera francese ai Giochi Europei della Gioventù del 2023, e Kevin Scheifle, che lavora duramente per migliorare le strutture per i paraatleti.

Immagine di Copertina: Paris 2024 / Augustin Lehodey / Digital Video