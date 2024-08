Paralimpiadi: a Parigi tutto pronto per la cerimonia d’apertura di un’edizione da record. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Alle 20 di mercoledì sera è in programma la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi. Sono 4.400 gli atleti in gara, 141 gli italiani impegnati in 17 discipline

Dalle Olimpiadi alle Paralimpiadi. Tutto pronto a Parigi per la cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici in programma dalle 20 di mercoledì ai piedi degli Champs-Elysées e in Place de la Concorde, “La festa continua”, è la parola d’ordine lanciata dal presidente del comitato paralimpico Andrew Parsons che promette di dare spettacolo, questa volta senza pioggia battente a rovinare in parte i piani. Sarà una cerimonia “inclusiva” e “spettacolare” ha annunciano gli organizzatori, fino dalla riaccensione del braciere, posizionato nel cuore dei Giardini delle Tuileries, che si illuminerà nuovamente questa sera per non spegnersi fino alla fine dei Giochi Paralimpici, domenica 8 settembre. Presente anche il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, stavolta all’asciutto.

I numeri da record delle Paralimpiadi di Parigi

La 17esima edizione dei giochi paralimpici segna un record per numero di atleti paralimpici in gara.

In totale sono 4.400 gli atleti partecipanti, provenienti da 185 Paesi, compreso il team dei Rifugiati. Una cifra da record se si tiene conto che a Tokyo 2020 gli atleti furono 4.393 in rappresentanza di 164 nazioni, a Rio 2016 erano 4.328 per 160 Paesi. Sale anche il numero di atlete in gara: sono 1.859 le sportive che prendono parte alle Paralimpiadi di Parigi (42% del totale). Dei 549 eventi medaglia previsti, 235 vedono coinvolte delle atlete.

L’Italia alle Paralimpiadi

Gli atleti italiani in gara sono 141, di cui 70 donne e 71 uomini, 26 in più rispetto a Tokyo 2020. Si tratta infatti della delegazione più numerosa di sempre per il nostro Paese. L’Italia gareggerà in 17 discipline su 22, anche questo un record: atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon. L’obiettivo è quello di superare gli ottimi risultati ottenuti ai giochi nipponici, dove gli azzurri vinsero 69 medaglie. “L’ambizione di migliorarsi c’è sempre, pur consapevoli che Tokyo è stato il più grande risultato di tutti i tempi. L’asticella è stata alzata di molto, siamo anche ottimisti perché tutte le federazioni e i gruppi sportivi stanno lavorando bene da diversi anni” dice il presidente del Cip, Luca Pancalli a poche ore dalla cerimonia d’apertura.

I portabandiera azzurri sono Ambra Sabatini, campionessa dei 100 metri T63 a Tokyo e Luca Mazzone alla sua sesta partecipazione e plurimedagliato del ciclismo. La squadra italiana che parteciperà ai Giochi di Parigi ha un’età media di 33,5 anni. Gli esordienti saranno 52, circa il 37% del team italiano, e l’atleta più giovane è Giuliana Chiara Filippi (atletica), classe 2005.

Dove vedere le Paralimpiadi di Parigi

L’evento, per la prima volta in assoluto, avrà con una copertura in diretta per tutte le 22 discipline, un totale di 350mila ore di trasmissioni in 11 giorni di sfide sportive, un’audience che potenzialmente supera i 4 miliardi di persone. A trasmettere ogni gara saranno 160 Paesi, mentre sono più di 3 milioni i biglietti venduti. In Italia è la Rai a coprire i Giochi, con un canale interamente dedicato (Rai 2).