Paragone cacciato da M5S: Lega o Gruppo misto?

L’espulsione del giornalista-senatore arriva a pochi giorni di distanza dalle dimissioni dell’ex-ministro Fioramonti uscito anche dal movimento 5 stelle – Di Maio contrattacca ma il dissenso interno resta

Gianluigi Paragone è stato espulso dal M5S. Il senatore-giornalista che ha fatto la sua fortuna e carriera politica con la trasmissione “La gabbia” è stato espulso dal Movimento 5 Stelle proprio a fine anno dal collegio dei Probi viri composto da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone.

“Sono stato espulso dal nulla. C’era una volta il 33%….ora..” è la risposta che Paragone ha scritto di proprio pugno sulla carta intestata del Senato, in un messaggio la cui foto è stata pubblicata su Facebook.

L’espulsione di Paragone non è un fulmine a ciel sereno. E gli screzi e scontri con il capo pentastellato Luigi Di Maio non sono dell’ultima ora. Ma è un fatto che l’uscita di Paragone arriva a ruota dopo le dimissioni dell’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che ha lasciato l’incarico tra mille polemiche ed è uscito dal Movimento il 25 dicembre con la prospettiva di formare un gruppo autonomo filo-Conte. Il premier, nella conferenza stampa di fine anno, ha ufficializzato la sua decisione di restare in politica anche quando il governo a sui guida avrà concluso – per un motivo o per l’altro – il suo mandato.

Tornando all’espulsione di Paragone, suona anche come un avvertimento ai dissidenti interni del M5S e come un contrattacco di Di Maio per tenere unito il Movimento che sempre più si trova spaccato sulla linea del leader politico. «Sono stato espulso dal nulla. Quando perdi 2 elettori su 3 – ha affermato a caldo Paragone – ti espelle il nulla. Sono uno dei tanti elettori espulsi dal Movimento di Palazzo». Il senatore ha certamente pagato la linea radicale seguita sulla Manovra 2020 e il voto contrario espresso in aula sul voto di fiducia legato alla Legge di Bilancio, contro le indicazioni grilline.