Papa Urbano VIII di Gian Lorenzo Bernini: in mostra alla Galleria Nazionale di Arte Antica di Roma

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano il busto in bronzo di Urbano VIII eseguito da Gian Lorenzo Bernini nel 1658

L’opera, in prestito dal Principe Corsini dal 6 ottobre 2022 al 30 luglio 2023 consente il confronto con la versione in marmo del Ritratto di Urbano VIII (datato 1655 circa), esposto nella Sala Sacchi di Palazzo Barberini dove è protagonista la famiglia Barberini, con i ritratti dipinti e scolpiti di Urbano VIII e dei suoi nipoti realizzati da Gian Lorenzo Bernini, Giuliano Finelli, Carlo Maratti, Lorenzo Ottoni.

Gian Lorenzo Bernini eseguì nell’arco del papato di Maffeo Barberini una grande quantità di effigi del pontefice in marmo e in bronzo.

Il busto in bronzo di Urbano VIII proviene dalla collezione del Principe Corsini a Firenze

Menzionato per la prima volta dallo storico Ludwig von Pastor nella sua Storia dei Papi (1928), il busto non ha suscitato per diverso tempo grande attenzione negli studi sul Bernini; per Valentino Martinelli (I ritratti di pontefici di G.L. Bernini, 1956) si trattava semplicemente di una “replica mediocre” del busto in bronzo esposto al Louvre e anche Rudolf Wittkower (Gian Lorenzo Bernini: The Sculptor of the Roman Baroque, 1955) lo classificò allo stesso modo.

In una lettera datata 11 novembre 1655, il cardinale Antonio Barberini scriveva all’artista: “la prego (…) di farmi fondere l’altra testa della Serenissima Memoria di Urbano”. L’“altra testa”, per l’appunto, era il profilo di Urbano VIII. Successivamente, in una lettera del marzo 1656, viene ancora nominata l’opera. Il Cardinale, insistendo per la realizzazione del busto, scriveva: “Intendo ancora che la si accinga per il secondo getto della testa della santa memoria di Papa Urbano”.

Il bronzo, giunto presso i Corsini, era una di quelle fusioni, mentre l’altra è da identificarsi con l’esemplare esposto al Louvre donato dalla famiglia Barberini a Luigi XIV nel 1672 dopo la morte del Cardinale.

La presentazione del busto di Urbano VIII sarà anche l’occasione per il lancio della nuova web-app Sala Sacchi, realizzata da Nitida Immagine s.r.l., che permetterà ai visitatori di esplorare la volta affrescata con l’Allegoria della Divina Sapienza, celebrazione della famiglia Barberini e dell’incoronazione del Papa.

Informazioni: Gian Lorenzo Bernini. Il busto di Urbano VIII in prestito dal Principe Corsini – Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13. Orari: Fino al 28 ottobre 2022: martedì – domenica, ore 10.00 – 18.00. Ultimo ingresso alle ore 17.00. Dal 29 ottobre 2022: martedì – domenica, ore 10.00 – 19.00. Ultimo ingresso alle ore 18.00.