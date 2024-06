PagineGialle lancia il suo e-commerce

PagineGialle Shop è il nuovo marketplace che aiuta le aziende italiane a vendere online e permette agli utenti di acquistare migliaia di prodotti in offerte selezionate. Navigazione intuitiva, offerte esclusive, multicanalità si aggiungono ai plus di un brand iconico e radicato nel territorio

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Italiaonline.

PagineGialle, l’iconico brand della galassia Italiaonline e punto di riferimento per la promozione locale delle aziende italiane, rafforza la presenza digitale lanciando la sua piattaforma di e-commerce. PagineGialle Shop è un marketplace nato per aiutare le aziende italiane a vendere online, uscendo dall’ambito prettamente locale, e per permettere al suo grande bacino di utenti (oltre 26 milioni di visite mese) di accedere a migliaia di offerte selezionate.

In un mercato e-commerce in continua ascesa e che registra tassi di crescita a doppia cifra anno su anno*, PagineGialle Shop si pone come la naturale evoluzione della directory di ricerca, cui aggiunge l’aspetto transazionale, con evidenti vantaggi sia per gli utenti che per le aziende partner.

Con il nuovo marketplace, PagineGialle aggiunge dunque un tassello alla propria strategia digitale al servizio di imprese e consumatori, trasformandosi in una destinazione completa dove poter finalizzare gli acquisti, accedendo a sconti, coupon, gift card e offerte esclusive sulle migliori marche. Gli utenti di PagineGialle sono da sempre legati al brand da un rapporto di fedeltà e fiducia, che prosegue ora anche con lo shopping online.

Alle aziende seller – principalmente imprese locali italiane – l’apertura di PagineGialle Shop offre una vetrina nazionale, consentendo loro di raggiungere una clientela più ampia grazie a un canale accessibile, intuitivo e forte della memorabilità del brand PagineGialle e del suo radicamento sul territorio italiano, due autentici tratti distintivi rispetto a player esteri.

Inoltre, grazie al nuovo gestionale InMarketplace sviluppato dal team di Italiaonline, le imprese locali possono ampliare notevolmente la visibilità dei prodotti promossi su PagineGialle Shop sincronizzandoli anche su altri marketplace operanti in Italia in un’ottica di multicanalità, gestendoli comodamente da un’unica interfaccia semplice e intuitiva, con supporto costante di un team dedicato.

PagineGialle Shop è progettato per offrire una navigazione intuitiva e una user experience al passo con i più alti standard di mercato: molteplicità di metodi di pagamento, recensioni, marketing automation e customer service dedicato.

Ogni azienda è seguita da un team specializzato di account manager che la supportano nell’intero ciclo di onboarding e presenza sul sito, lavorando su offerte, pricing, customer care e vendite. Al momento, inoltre, PagineGialle Shop ha le fee più basse del mercato.

“Le nostre online directories attraggono ogni mese oltre 26 milioni di visite, con tassi di crescita a doppia cifra rispetto al 2023 – commenta Roberto Pierri, Chief Directories and Local Marketplaces di Italiaonline. – Con il lancio di PagineGialle Shop abbiamo creato un marketplace che sfrutta un brand iconico per aiutare le nostre aziende clienti a promuovere e vendere i loro prodotti ampliando al massimo la loro audience. Siamo in grado di supportarle in ogni aspetto del ciclo di vendita e con fee di ingresso molto competitive. È un’occasione unica per poter dare un boost alle proprie vendite grazie a un canale digitale con grandi volumi di traffico e una presenza nazionale estremamente capillare”.

*+ 13% nel 2023 vs. 2022 – Fonte: Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano