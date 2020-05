Pagamenti e polizze: accordo Nexi-Net Insurance

Quando effettuano un pagamento digitale, gli utenti delle banche partner di Nexi possono attivare all’istante un’assicurazione temporanea fatta su misura e relativa al prodotto o servizio acquistato

Nexi, prima società italiana nel settore dei pagamenti digitali, ha sottoscritto un’intesa con la compagnia assicurativa Net Insurance, che diventa così partner di Nexi Open, l’insieme di servizi di open banking lanciato da Nexi a metà aprile.

In base al nuovo accordo, i prodotti di Net Insurance saranno a disposizione delle banche alleate di Nexi. In questo modo, gli istituti di credito potranno offrire ai clienti delle polizze assicurative attivabili rapidamente via internet.

Da oggi, perciò, quando effettuano un pagamento digitale, gli utenti delle banche partner di Nexi possono attivare all’istante un’assicurazione temporanea fatta su misura e relativa al prodotto o servizio acquistato. Si potranno assicurare ad esempio biglietti aerei o del treno, bagagli o attrezzature, oppure si potrà ottenere una copertura su eventuali incidenti durante l’attività sportiva.

Tra i prodotti offerti da Net Insurance rientrano anche polizze individuali per la clientela che lavora nel commercio, nei servizi e nel turismo.

Grazie al nuovo accordo, quindi, le banche possono allargare il perimetro dell’offerta, garantendo servizi nuovi che intrecciano pagamenti digitali e contratti assicurativi.

“Nexi Open è la nostra piattaforma in ambito Open Banking nata per portare alle banche soluzioni utili per migliorare la soddisfazione dei loro clienti e per sviluppare nuove fonti di redditività – afferma Daniele Gabbai, numero uno della sezione che si occupa delle partnership strategiche di Nexi – L’accordo con Net Insurance è un tassello fondamentale nel progetto di costruzione di un ecosistema di partnership che mettiamo a disposizione delle banche, confermando così il nostro ruolo di PayTech loro alleata”.

Andrea Battista, amministratore delegato di Net Insurance, sottolinea invece che “l’accordo con Nexi è una tappa fondamentale per il posizionamento digitale della Compagnia”, perché “l’intesa segna l’ingresso ufficiale di Net Insurance nell’ecosistema dell’Open Banking, uno dei driver strategici dei processi innovativi nei settori delle banche, della finanza e delle assicurazioni”.

Martedì Nexi aveva pubblicato i conti relativi al primo trimestre.