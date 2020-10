Pagamenti digitali: nozze tra Nexi e Sia

Domani mattina, prima dell’apertura della Borsa, è atteso l’annuncio di fusione tra Nexi, l’ex CartaSì, e Sia per dar vita a un gigante nazionale dei pagamenti digitali di cui la Cdp sarà l’azionista di riferimento

Dopo una lunghissima incubazione, nelle prossime ore Nexi e Sia convoleranno a nozze dando vita al colosso nazionale dei pagamenti digitali, di cui la Cassa depositi e prestiti (Cdp) sarà il primo azionista.

Il matrimonio sarà, con tutta probabilità, annunciato domani mattina prima dell’apertura della Borsa, mentre in serata sono in programma i rispettivi cda.

Per arrivare alle nozze, Nexi, l’ex CartaSì che è quotata in Borsa e fa parte delle 40 principali blue chips del Ftse Mib, lancerà un aumento di capitale riservato a Sia, che è attualmente controllata all’88% da Cdp che diventerà anche l’azionista di riferimento del nuovo gruppo con una quota del 25% circa. Viceversa, i fondi internazionali che hanno accompagnato la crescita di Nexi si diluiranno o usciranno con una ricca plusvalenza. Non uscirà invece dal nuovo colosso dei pagamenti digitali Intesa San Paolo, che attualmente detiene il 12%.

Particolarmente soddisfatto dell’operazione sarà Fabrizio Palermo, l’ad di Cdp che da tempo lavora in prima persona per realizzare il gigante nazionale dei pagamenti digital e che ne è stato il vero regista.

L’amministratore delegato della nuova società post-fusione dovrebbe essere Paolo Bertoluzzo, numero uno di Nexi fin dal primo giorno dopo una carriera in Vodafone al fianco di Vittorio Colao.