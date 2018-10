Ottobre è il mese dell’educazione finanziaria

Parte oggi il mese dell’educazione finanziaria in Italia, un momento per informarsi, discutere e comprendere le modalità più adeguate di gestione del risparmio e delle proprie risorse personali. L’evento è promosso dal Mef . L’importante ruolo di enti e associazioni come la Global Thinking Foundation

Educarsi alla finanza e alla gestione del risparmio è diventato fondamentale per le famiglie. Tutti hanno bisogno di educazione finanziaria ed è un dato che emerge sia dalle classifiche e dalle statistiche nazionali, sia dalla curiosità che gli utenti riservano ad alcune iniziative finanziarie.

È per questo motivo che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito nel 2017 con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con quello dello sviluppo economico, in attuazione della legge n. 15/2017, sulle “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, ha promosso il mese dell’educazione finanziaria che avrà luogo in tutto il territorio nazionale e si articolerà in oltre 200 eventi.

Ed è proprio l’istituzione per legge di una strategia nazionale di educazione finanziaria che ha fatto del mese di ottobre – che negli Stati Uniti sarà aprile, mentre in Canada e in Inghilterra novembre – un’opportunità unica per individuare azioni e programmi di lungo termine di cui l’Italia è stata mancante fino a questo momento.

Le fondazioni, le associazioni e gli enti della società civile insieme alle istituzioni coinvolte per un fine comune hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa del Comitato e così pure la Global Thinking Foundation, che nell’ambito delle sue attività partecipa al mese EduFin con una serie di iniziative con un’attenzione speciale per le donne.

Ad esempio, solo il 45% degli uomini e il 30% delle donne in Italia dimostrano un adeguato livello di educazione finanziaria, ponendo il paese all’ultimo posto per alfabetizzazione finanziaria tra i membri del G7. Disparità tra paesi che si traduce in disparità di genere, per cui si evince che uomini e donne si affacciano all’ambito finanziario è così diverso che genera in sé un gender gap importante.

Il mese dell’educazione finanziaria comprende attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari con la finalità di garantire il benessere economico attraverso l’utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali. Il mese si aprirà con la “World Investor Week” e terminerà il 31 ottobre con la giornata mondiale del risparmio. Sarà possibile seguire gli eventi anche online.