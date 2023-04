Otb Foundation, Renzo Rosso e Arianna Alessi ricevono il premio “La moda veste la pace”

Il premio alla Fondazione di Renzo Rosso per l’impegno dimostrato nel supporto alla popolazione ucraina dallo scoppio della guerra e per l’accoglienza di oltre 440 rifugiati in Italia

Renzo Rosso, fondatore e presidente del gruppo Otb e di Otb Foundation, e Arianna Alessi, vicepresidente di Otb Foundation hanno ricevuto il premio “La moda veste la pace” 2023. Il riconoscimento viene dato ogni anno dall’African Fashion Gate a persone autorevoli che si sono distinte per l’impegno verso l’inclusione e la lotta contro la discriminazione e il razzismo.

African Fashion Gate ha voluto premiare il presidente e la vicepresidente della Otb Foundation soprattutto per l’impegno dimostrato nel supporto alla popolazione ucraina dallo scoppio della guerra e per l’accoglienza di oltre 440 rifugiati in Italia.

L’impegno in Ucraina

Otb Foundation è intervenuta tempestivamente lo scorso febbraio e ha accolto per prima l’appello lanciato da Unhcr, l’Agenzia Onu per i rifugiati, per supportare le persone e le famiglie costrette alla fuga dal Paese, assicurando un primo sostegno economico a quasi 7.000 persone. La Otb Foundation ha poi organizzato pullman che partivano dall’Italia verso l’Ucraina carichi di materiale sanitario e tornavano in Italia con a bordo donne e minori, ai quali sono stati trovati alloggi e che sono stati inseriti nei progetti di accoglienza del ministero dell’Interno. Nel complesso, la fondazione ha accolto in 443 rifugiati ucraini e ha avviato il primo progetto in Italia di inserimento lavorativo di lungo periodo per alcuni rifugiati ucraini nelle società del gruppo e in altre aziende del territorio.

La Fondazione ha infine continuato a fornire supporto alle persone rimaste in Ucraina tramite partner operativi in loco, e grazie ad un recente progetto realizzato con Unhcr, sostiene ancora oggi i diversi centri profughi ucraini in Moldavia.

L’investimento dedicato alle donne

Alessi ha anche acceso i riflettori sul nuovo progetto della Otb Foundation dedicato alle donne, i Brave Women Awards: “Convinti che solo attraverso la cultura possiamo cambiare la condizione lavorativa e di stipendio della donna, abbiamo investito 550 mila euro destinati a borse di studio per 55 giovani donne, meritevoli per curriculum accademico ma in situazione di difficoltà economica. Grazie a questo progetto avranno l’opportunità di accedere a un’istruzione di qualità nell’ambito del management aziendale e della pubblica amministrazione presso cinque prestigiose università del nostro Paese. Salvaguardare la dignità della Donna, contro la violenza in generale ed il suo empowerment è uno dei pilastri dell’operato di Otb Foundation”.

I commenti di Renzo Rosso e Arianna Alessi

“Ringrazio African Fashion Gate per questo premio, che riconosce l’impegno di OTB Foundation nel sostegno alle persone in difficoltà, soprattutto nei momenti di maggiore emergenza – ha dichiarato Rosso –. Ho sempre creduto nel valore della restituzione, l’impegno verso l’ambiente, il territorio e le persone. Per questo esiste OTB Foundation: vogliamo aiutare chi ha più bisogno in maniera concreta”.

“Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto con la Fondazione sia per i rifugiati ucraini in Italia e Moldavia che per i rifugiati del terremoto in Siria e Turchia, agendo in modo tempestivo ed efficace unendoci sin da subito a chi era già operativo in loco. Sono davvero felice di questo riconoscimento, per il quale ringrazio profondamente il team della Fondazione e African Fashion Gate che ha riconosciuto il nostro impegno”, ha aggiunto Alessi.