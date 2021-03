Orologi, il leggendario Patek Philippe 3448J di Alan Banbery in asta a Hong Kong

Secondo la letteratura, sono stati realizzati in totale solo 586 pezzi in due decenni di produzione cessata alla fine degli anni ’80, con la maggior parte in casse in oro giallo. Solo circa 130 erano incastonati in oro bianco, 2 di platino e 1 di oro rosa sono noti per esistere fino ad oggi.

Christie’s debutta con un’icona Patek Philippe all’asta in Asia (HK 22 maggio 2021): Alan Banbery, l’esclusiva referenza Patek Philippe 3448J “No Moon Phase” con indicazione dell’anno bisestile del prototipo (stima: HK $ 24,8 milioni – 40 milioni / US $ 3,1 milioni – 5 milioni) . Questa opera d’arte è stata presentata da Henri e Philippe Stern ad Alan Banbery nel 1975 ed è ora uno degli orologi da polso più leggendari associati a Patek Philippe ed è pronta a stabilire un record mondiale d’asta per il riferimento quando verrà offerto questo maggio.

Cosa rende importante il riferimento “3448 di Alan Banbery”? Una provenienza eccezionale. Alan Banbery, a parte i proprietari dell’azienda Patek Philippe a conduzione familiare, Henri e Philippe Stern, era forse la figura più influente di Patek Philippe nella seconda metà del XX secolo. Entrò a far parte dell’azienda come direttore delle vendite per i territori di lingua inglese nel 1965 e, durante il suo illustre viaggio di quasi 40 anni con il marchio, aiutò la famiglia Stern a preservare e collezionare orologi storici Patek Philippe e altri capolavori dell’orologeria. Con la sua guida nelle acquisizioni, la collezione è diventata così eccezionale che è culminata nell’apertura del Museo Patek Philippe a Ginevra nel 2001, dopo di che Alan Banbery si è ritirato. Per celebrare il suo decimo anniversario con Patek Philippe e come segno di apprezzamento per i suoi successi e la devozione all’azienda, Henri e Philippe Stern hanno donato direttamente l’attuale riferimento 3448 ad Alan Banbery nel 1975, che lo ha conservato personalmente per quasi 25 anni.

Il calendario perpetuo automatico referenza 3448 con indicazione delle fasi lunari è uno dei modelli classici Patek Philippe più desiderabili degli anni ’60 -’70. Questo orologio da polso Alan Banbery è un orologio autonomo tra tutti i 3448 di riferimento, poiché è l’unico esempio di “No Moon Phase” completamente documentato, completamente documentato e appositamente commissionato con un’indicazione dell’anno bisestile sul quadrante. L’esclusivo lavoro di conversione meccanica della rimozione del disco delle fasi lunari per consentire la visualizzazione di un’indicazione dell’anno bisestile con uno speciale set di lancette piccole, viene registrato come eseguito dal maestro orologiaio di Patek Philippe Max Berney, con il centro del fondello inciso con il famoso monogramma “AB” per Alan Banbery. Artigianato straordinario: il riferimento 3448, introdotto sul mercato nel 1962, era all’epoca il primo orologio da polso con calendario perpetuo a carica automatica. Era dotato del celebre calibro 27-460, tra i più sofisticati e sontuosi movimenti automatici mai realizzati.