Orologi: Icone in asta da Christie’s “Rolex Daytona, GMT- Master e Royal Oak “

Icone dell’orologeria, Rolex, Patek Philippe, AUdemars Piguet, in asta da Christie’ s Hong Kong

In totale, circa 450 orologi significativi e iconici moderni e contemporanei di importanti marchi di orologi tra cui Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Panerai, IWC e Vacheron Constantin costituiscono questa meravigliosa collezione che è stata formata in 20 anni da un importante collezionista privato il cui discernimento, gusto e il profondo apprezzamento del più alto livello di orologeria può ora essere condiviso con i collezionisti di tutto il mondo.

Quest’anno, il calcio d’inizio sarà il 6 aprile con The Champion Collection Part II: ‘Sport Elegance’, una vendita online per un solo proprietario con oltre 120 lotti che rappresentano 15 marchi iconici, guidati da orologi nuovi e contemporanei, molti dei quali sono hard trovare nel mercato al dettaglio. Tra questi pezzi molto ricercati: un Rolex Daytona Ref. 116506 in platino con quadrante blu ghiaccio, Rolex GMT Master II Ref. 126755SARU con lunetta e anse incastonate di diamanti e l’ambito Audemars Piguet Royal Oak a carica automatica Ref. 126755SARU. 15400OR.

La storia del Rolex Daytona è strettamente legata a quella degli sport motoristici, ma le origini del nome risalgono a molto prima che l’orologio diventasse l’iconico cronografo a tre contatori a cui pensiamo oggi. Sir Malcolm Campbell, uno dei piloti di auto da corsa più popolari e di successo dei suoi tempi, era conosciuto come il “Re della velocità” ed era anche un ambasciatore Rolex. Ha stabilito non meno di cinque record mondiali di velocità su terra a Daytona Beach, il più veloce nel 1935 al volante di Bluebird con un Rolex Oyster al polso. Sarebbero passati quasi altri trent’anni prima che il leggendario speedway in Florida venisse ricollegato a Rolex, sull’ormai altrettanto leggendaria Daytona. Nel 1963 arriva il Rolex Chronograph referenza 6239 con scala tachimetrica incisa sulla lunetta per migliorare la leggibilità del quadrante. Fu nel 1965 che ‘Daytona’ apparve per la prima volta sul quadrante, con la referenza 6239. Ancora più interessante, il Daytona non era un successo travolgente all’epoca, anche con celebrità come Paul Newman, già una corsa riconosciuta e molto competitiva automobilista, approvandolo. L’anonimato non durò a lungo e nel 1988 fu rilasciato un aggiornamento con un movimento automatico Zenith “El Primero” modificato, come la referenza 16520 in acciaio, 16523 in acciaio e oro e 16528 in oro giallo.

La differenza principale era la dimensione della cassa di 40 mm, 3 mm più grande del suo predecessore, e un vetro zaffiro sostituiva quello in plexiglas. L’offerta limitata ha aumentato la desiderabilità, consolidando ulteriormente lo status di culto del modello. Nel 2000, quando Rolex iniziò a utilizzare un movimento interno sulla nuova serie 116500, rimase il modello più ricercato. Nel 2013 Rolex ha creato il Daytona Cosmograph Platinum (riferimento 116506) per commemorare il 50° anniversario del suo orologio più celebre. Infine, nel 2016, il Daytona in acciaio è stato rinnovato con una nuova lunetta in ceramica nera sulla serie 116500LN. Ad ogni uscita, il Daytona rafforza il suo status di orologio sportivo cult, sicuramente l’orologio sportivo più desiderato al mondo.

La storia del Rolex GMT-Master ha debuttato con una collaborazione con l’ormai defunta Pan American Airways: il primo modello è stato rilasciato nel 1954-1955 e distribuito all’equipaggio di cabina di pilotaggio sui voli a lungo raggio. La caratteristica principale era la lancetta delle ore dedicata per indicare l’ora di Greenwich (da cui “GMT”) insieme all’ora locale, con la lunetta girevole rossa e blu (da cui “Pepsi”) per la notte e il giorno nell’arco di 24 ore. Il modello ha rapidamente guadagnato popolarità come orologio da pilota e il resto è storia. Nel corso degli anni sono stati rilasciati vari aggiornamenti e variazioni di metallo, come acciaio bicolore e oro giallo, oro pieno, con le versioni in acciaio che sono rimaste le più famose. Il soprannome dipende dalla lunetta: “Coke” per la versione red&black, modello che da allora è fuori produzione; “Pepsi” per la lunetta rossa e blu; e “Batman” per quello blu e nero.

La referenza attuale è il GMT Master II – 126755SARU in oro rosa. La sua cassa monoblocco Oyster è tempestata di diamanti taglio brillante, l’accattivante lunetta con zaffiri baguette e rubini baguette per indicare il giorno e la notte e diamanti baguette che rappresentano gli indici delle ore. Questo circonda un quadrante con datario a ore 3 e indici in oro con rivestimento luminescente, nonché le lancette centrali di ore – minuti – secondi – GMT. Il movimento a carica automatica ha una riserva di carica di 48 ore ed è noto per essere uno dei più efficienti. È perfettamente protetto dalla cassa monoblocco in oro. Un bracciale Oyster completo in oro rosa con chiusura Oysterlock mantiene questo segnatempo estremamente limitato aderente al polso.

L’ideogramma cinese per “Crisi” è composto da due caratteri: “Pericolo” e “Opportunità”. Se ce ne fosse uno per il linguaggio dell’orologeria, sarebbe un Royal Oak stilizzato. Il pericolo: uno tsunami di orologi al quarzo incredibilmente economici prodotti in Asia che è apparso nei primi anni ’70 e ha minacciato di spazzare via l’industria orologiera svizzera. L’opportunità: il leggendario designer Gerald Genta. Il risultato: nel 1972, Audemars Piguet ha introdotto un solido orologio sportivo di lusso in acciaio inossidabile, ispirato a un elmetto per immersioni subacquee, con una lunetta ottagonale, viti di montaggio a vista, un’ampia cassa da 39 mm con bracciale integrato. Nel giro di 2-3 anni, Audemars Piguet, a malapena in grado di tenere il passo con la domanda, aveva stabilito un nuovo segmento degli orologi sportivi di lusso. La referenza 5402, nota come “Royal Oak serie A”, è stata la prima con un sottile movimento automatico calibro 2121. Il livello di rifinitura è stato notevole. Così era il prezzo: un Rolex simile è stato venduto al dettaglio per un decimo del prezzo di un Royal Oak. L’attuale esemplare in oro rosa 18 carati mostra un bellissimo quadrante bianco con motivo Grande Tapisserie. Intorno, gli indici in oro rosa e le lancette delle ore e dei minuti con rivestimento luminescente. La finestra della data si trova a ore 3. Il logo AP è visualizzato a ore 12 anche in oro.

Il movimento automatico è visibile attraverso il fondello in zaffiro. Il bracciale di questo segnatempo molto esclusivo è in oro rosa massiccio. La stagione Primavera-Estate continua con una vendita per singolo proprietario The Champion Collection Part III: ‘The Artistry of Complications’, che si terrà il 24 maggio e composta da 73 lotti con una stima bassa di 80 milioni di HKD, e una vendita per vari proprietari “Importante Watches”, una seconda vendita dal vivo che si terrà il 24 maggio, composta da oltre 120 lotti con una stima bassa di 80 milioni di HK$. Christie’s Watches Hong Kong ha in serbo eventi entusiasmanti anche per la seconda metà del 2022: da The Champion Collection Part IV: “The Panerai Encyclopedia: Chapter I” con 85 orologi Panerai e The Champion Collection Part V: “The Panerai Encyclopedia: Final Chapter’ con 83 ricercatissimi orologi Panerai in vendita all’asta online. A conclusione dell’anno ci sarà una vendita dal vivo per proprietario singolo che presenterà il finale della serie, The Champion Collection Part VI: “The Finest Watchmaking”, guidata da 83 orologi tra cui splendidi orologi smaltati Patek Philippe e Vacheron Constantin.

Christie’s Hong Kong presenta una serie di 5 aste di orologi emozionanti, accuratamente curate e a tema da questa incredibile collezione. PRIMAVERA-ESTATE 2022 LA COLLEZIONE CHAMPION PARTE II: ‘ELEGANZA SPORTIVA‘ Vendita in linea | 6 – 20 aprile 2022 | 120+ lotti | Stima minima totale: HK$ 12 milioni LA COLLEZIONE DEI CAMPIONI PARTE III: “L’ARTE DELLE COMPLICAZIONI” VENDITA DI OROLOGI IMPORTANTI Vendita dal vivo – Proprietario unico | 24 maggio 2022 | 73 lotti | Stima minima totale: 80 milioni di HK$ Vendita dal vivo – Vari proprietari | 24 maggio 2022 | 120+ lotti | Stima minima totale: 80 milioni di HK$