La società di consulenza milanese ha deciso la nomina del successore di Guido Roberto Vitale in una linea di continuità. Barucci è cofondatore e managing director dal 2001

Orlando Barucci è il nuovo presidente di Vitale & Co. Lo ha deciso la società di consulenza milanese, a seguito della recente scomparsa di Guido Roberto Vitale che ne è stato presidente e socio fondatore.

La nomina di Barucci, afferma il comunicato che ha annunciato l’avvicendamento al vertice, “si pone in linea di piena continuità con l’opera, i valori e lo spirito che Guido Roberto Vitale ha preziosamente rappresentato in tutti questi anni e che i partner si sono impegnati a onorare e valorizzare nel futuro”.

Dopo il successo per l’apertura della sede di Roma e la costituzione di Vitale & Co. Real Estate, Vitale & Co intende proseguire nella sua espansione, anche grazie all’inserimento di nuove figure professionali. Barucci ha un lungo cuirriculum e 25 anni di esperienza nella consulenza finanziaria oltre ad essere cofondatore e managing partner di Vitale&Co fin dalla sua fondazione nel 2001. Ha curato numerose operazioni di finanza straordinaria di rilevanza strategica per il tessuto economico del paese, assistendo società quotate di grandi dimensioni e complessità in diversi settori e maturando tra l’altro un track record di elevato standing in complesse operazioni di ristrutturazione finanziaria.

Dopo la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Firenze, ha lavorato in KPMG e negli uffici parigini di Lazard, entrando in seguito nel Gruppo Montedison/Ferruzzi dove ha lavorato fino al 2001.