Optima Italia diventa smart: noleggio auto e bici elettrica

Colloquio con il Ceo di Optima Italia Francesco Caliendo. La multi-utility che offre luce, gas e telefonia, ha migliorato ricavi e Ebitda. E ora prepara un nuovo balzo in avanti. Ecco le novità

“Il 2019 è stato un anno che ci ha dato significative soddisfazioni, ma il 2020 sarà per noi ancora più cruciale, poiché avverrà il passaggio definitivo da ‘multi-utility’ a ‘smart-utility’. Un progetto che rappresenta un ampliamento da un punto di vista del business, ma anche un’evoluzione del posizionamento del nostro marchio da far percepire a tutti i nostri stakeholder in modo corretto i valori che contraddistinguono l’universo Optima sul mercato e che hanno contribuito al successo della società”.

A parlare è Francesco Caliendo, CEO di Optima Italia, società italiana – con sede a Napoli – attiva nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni, che si rivolge a clienti business, ma anche alle famiglie. E spiega, qui di seguito, le principali novità in arrivo a cominciare dal noleggio auto e bici elettriche.

Nel 2020, completato il passaggio a smart-utility, Optima Italia amplierà ulteriormente i servizi. In quello domestico Optima offre da tempo soluzioni per Luce, Gas e manutenzione caldaia, in ambito di comunicazione, offerte Fibra e Mobile e nell’ambito della sicurezza nel corso del 2019 ha introdotto formule assicurative su casa, infortuni, RCA e Vita. Nel corso del 2020 si consoliderà il catalogo dell’offerta di mobilità con il noleggio auto a lungo termine e bici elettriche. Il percorso di evoluzione continua ancora nel 2020 attraverso un costante scouting di servizi e soluzioni innovative che rafforzino la “smart choice” da parte del cliente.

Fondata da Alessio Matrone e Danilo Caruso nel 1999, Optima Italia basa da sempre tutta la sua filosofia su un concetto lineare e diretto: la semplificazione. “Quella semplificazione necessaria – continua Caliendo – che permette alle aziende di rimanere concentrate sul proprio core business e alle famiglie di gestire le utenze della propria casa in maniera semplice”.

L’idea da cui è nata Optima Italia, infatti, è proprio questa. Offrire ai propri clienti la possibilità di usufruire di tutti i servizi – Luce, Gas, Internet, Fisso e Mobile – in un’unica bolletta, con un canone stabile nel tempo, e personalizzato sulle esigenze di consumo di ogni singolo cliente.

“Una formula che ci ha dato ragione e che ci ha permesso negli anni di raggiugere un posizionamento sempre più distintivo nel nostro settore di riferimento”, aggiunge Caliendo.

In termini di ricavi sui servizi “core”, la società ha registrato un incremento del +33% dal 2018 al 2019, passando da 189 milioni di euro a 251milioni di euro, portando i ricavi totali a 280 milioni di euro. Le azioni condotte dall’azienda nel corso del 2019 per ottimizzare la leva operativa hanno consentito un incremento dell’EBITDA del +51%.

Anche il parco dei servizi attivi è cresciuto negli ultimi anni. L’incremento è del 31%, dai 220 mila del 2018 si è passati ai quasi 300 mila nel 2019. Nel corso del 2019 si sono aggiunti ai servizi Energy (Power e Gas) e Telco (Fisso e Mobile) circa 2 mila clienti, che hanno sottoscritto una assicurazione tra Vita, Auto, Casa/Infortuni. La crescita è evidente anche nel continuo processo di innovazione portato avanti dalle funzioni aziendali.

Nel corso del 2019, tra l’altro, Optima Italia ha siglato un accordo con Open Fiber per offrire ai propri clienti la rete a fibra ottica, che permette di navigare su Internet a una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. I servizi di connettività in banda ultra-larga in modalità Fiber To The Home (FTTH) saranno integrati nell’offerta esistente di Optima.

“Continuare a investire in tecnologia per offrire ai nostri clienti servizi sempre più innovativi e di ultima generazione è una delle linee-guida fondamentali su cui si è sempre basata la strategia di Optima”, sottolinea Francesco Caliendo. Nel 2020 Optima continuerà il suo percorso di digital transformation attraverso la valorizzazione dei canali digitali di contatto con il cliente.

InfineS, è prevista l’apertura di nuovi punti fisici sul territorio per rispondere all’esigenza di un contatto diretto con i clienti. “Prevediamo per fine 2020, oltre 800 punti vendita in tutta Italia, per rafforzare la presenza di Optima nei grandi centri urbani a complemento di una forte presenza sul territorio”, conclude Caliendo.