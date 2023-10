OpenAI e Jony Ive, designer di iPhone, al lavoro per uno Smartphone IA. SoftBank pronta a investire un miliardo

Sam Altman, Ceo di OpenAI, sarebbe in trattative avanzate con l’ex designer di Apple Sir Jony Ive e Masayoshi Son, il CEO di SoftBank per creare “l’iPhone dell’intelligenza artificiale”. Pronto 1 miliardo di dollari dal colosso giapponese. LoveFrom, società di Ive, incaricata del design

OpenAI è pronta stupire di nuovo. Dopo aver creato e sviluppato ChatGPT, la società punta a rivoluzionare il mondo della telefonia, creando uno smartphone dotato di intelligenza artificiale.

Secondo il Financial Times, OpenAI sarebbe, infatti, in trattative avanzate l’ex designer di Apple Sir Jony Ive e Masayoshi Son, il CEO di SoftBank per creare “l’iPhone dell’intelligenza artificiale”, un progetto da oltre un miliardo di dollari che sarebbe finanziato dalla conglomerata giapponese.

Sam Altman, Ceo di OpenAI, avrebbe incaricato la società di Ive, LoveFrom, di sviluppare il primo device diretto al mercato di massa dei consumatori.

Jony Ive: dall’Iphone allo “Smartphone IA”

LoveFrom è una società di design e creatività fondata da Sir Jony Ive, noto per essere stato il chief design officer di Apple.

Jony Ive è stato uno dei collaboratori più vicini di Steve Jobs e ha svolto un ruolo cruciale presso Apple per quasi tre decenni contribuendo in modo significativo alla creazione di prodotti iconici come l’iPhone, l’iPad e il MacBook.

Dopo aver lasciato Apple nel 2019, Ive ha avviato LoveFrom come propria impresa di design e consulenza. La società si concentra su progetti di design industriali, esperienze utente, e innovazioni tecnologiche per una varietà di clienti e settori. LoveFrom è stata coinvolta in progetti di design diversificati, inclusi prodotti fisici, interfacce utente digitali e altro ancora.

Sam Altman e Sir Jony Ive hanno avuto sessioni di brainstorming nello studio di design di Ive a San Francisco per ideare un nuovo prodotto per i consumatori basato sulla tecnologia di OpenAI. Il loro obiettivo è creare un’esperienza utente più naturale e intuitiva nell’interazione con l’intelligenza artificiale, simile all’effetto rivoluzionario che le innovazioni dell’iPhone hanno avuto nel campo del touchscreen, sbloccando il potenziale di massa di Internet mobile.

Ancora nulla di ben definito, spiega il FT, dato che il processo di definizione del design o del dispositivo è ancora in fase iniziale e sono diverse le idee in discussione.

L’interesse di Softbank nel progetto

Il finanziatore del progetto sarebbe SoftBank, pronta ad investire 1 miliardo di dollari nel progetto. Trattative aperte tra il Ceo del colosso giapponese, Masayoshi Son e il duo Sam Altman e Sir Jony Ive.

Il settore dell’intelligenza artificiale rappresenta una significativa opportunità anche per SoftBank soprattutto dopo il notevole successo della controllata Arm (di cui possiede circa il 90%), che ha registrato un ingresso record al Nasdaq: 52 miliardi di valutazione alla vigilia delle contrattazioni, la Ipo più grande del 2023.