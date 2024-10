OpenAI e Cdp Venture Capital insieme per promuovere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Italia

Firmato un memorandum d’intesa per stimolare lo sviluppo, la commercializzazione e l’adozione di tecnologie AI da parte di startup e imprese innovative italiane

In un mondo dove l’intelligenza artificiale sta rapidamente diventando la nuova frontiera dell’innovazione, OpenAI e Cdp Venture Capital hanno deciso di unire le forze. Le due organizzazioni hanno firmato un memorandum d’intesa volto a potenziare lo sviluppo e l’adozione delle tecnologie AI nel Paese, creando opportunità per startup e imprese innovative.

Ma non è solo una questione di tecnologia; questa iniziativa si allinea perfettamente con gli obiettivi del Governo italiano, che sogna di lanciare “campioni nazionali” nel mondo dell’intelligenza artificiale. L’idea è chiara: stimolare produttività, innovazione e un po’ di crescita economica.

OpenAI e Cdp Venture Capital: i dettagli dell’intesa

Il nuovo “Fondo Artificial Intelligence” di Cdp Venture Capital, sotto la direzione di Vincenzo Di Nicola, gioca un ruolo cruciale in questa alleanza. Il fondo è progettato per investire in startup che operano nei settori dell’AI, della CyberSicurezza e delle Tecnologie Quantistiche, combinando le competenze tecniche di OpenAI con la capacità di Cdp Venture Capital di supportare le imprese italiane.

Le aree di focus del protocollo d’intesa includono:

Sostegno alle startup in fase iniziale : OpenAI avrà la possibilità di investire direttamente e indirettamente in startup italiane che sviluppano soluzioni innovative basate sull’AI. Inoltre, offrirà accesso a tecnologie avanzate, crediti API e opportunità di networking con investitori statunitensi.

: OpenAI avrà la possibilità di investire direttamente e indirettamente in startup italiane che sviluppano soluzioni innovative basate sull’AI. Inoltre, offrirà accesso a tecnologie avanzate, crediti API e opportunità di networking con investitori statunitensi. Formazione e iniziative educative : per alimentare la crescita dei talenti nel settore, OpenAI e Cdp Venture Capital lavoreranno con università italiane per sviluppare programmi educativi. Questi mirano ad aumentare l’alfabetizzazione sull’AI e a formare professionisti in grado di affrontare le sfide future.

: per alimentare la crescita dei talenti nel settore, OpenAI e Cdp Venture Capital lavoreranno con università italiane per sviluppare programmi educativi. Questi mirano ad aumentare l’alfabetizzazione sull’AI e a formare professionisti in grado di affrontare le sfide future. Collaborazioni commerciali: l’integrazione delle tecnologie AI nelle aziende italiane sarà facilitata attraverso questa collaborazione, promuovendo così progressi significativi in settori chiave dell’economia.

I commenti

Brad Lightcap, coo di OpenAI, ha affermato: “L’Italia, con la sua lunga tradizione di innovazione, è il terreno fertile ideale per un’industria dell’AI competitiva. La nostra collaborazione con Cdp Venture Capital rappresenta un’opportunità per massimizzare i benefici dell’AI per le imprese e i cittadini italiani.”

Dall’altra parte, Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Cdp Venture Capital, ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale come leva per la crescita. “Stiamo aprendo la strada a nuovi modelli di business e innovazione su larga scala, importando le migliori pratiche globali in un ecosistema di respiro internazionale,” ha dichiarato.

L’intelligenza artificiale è uno dei pilastri del Piano Industriale 2024-2028 di Cdp Venture Capital. Grazie al supporto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono previsti investimenti complessivi per 1 miliardo di euro. Questo si traduce in un “Fondo Artificial Intelligence” da 500 milioni di euro, insieme ad altri 500 milioni in co-investimenti per applicazioni legate all’AI e oltre.