Open Fiber porta la fibra ultra veloce sulla Riviera ligure

Firmato il contratto tra l’azienda guidata da Elisabetta Ripa e il Comune di Savona

Open Fiber ha firmato un contratto con il Comune di Savona che prevede la posa nuova infrastruttura, in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), che abiliterà velocità di connessione sul web fino a 1 Gigabit per secondo nella città.



La società guidata da Elisabetta Ripa investirà nella città ligure quasi 9 milioni di euro allo scopo di collegare 25mila immobili alla banda ultralarga tramite una nuova infrastruttura di circa 110 km.



Secondo quanto previsto dal contratto, Open Fiber, ove possibile, usufruirà dei cavidotti e delle infrastrutture di rete, sotterranee o aeree già esistenti.



“La nuova rete FTTH che realizzeremo qui a Savona – sottolinea il regional manager Liguria e Piemonte Sud, Giovanni Romano Poggi – rappresenta un asset strategico, all’avanguardia e “future proof”, perché capace di restituire bassa latenza e maggiore affidabilità. L’obiettivo è consegnare ai cittadini un’infrastruttura che abiliti servizi ad alto contenuto innovativo – come, ad esempio, lo smart working, la telemedicina, lo streaming online in Hd, la domotica – che sono sempre più indispensabili per la crescita del tessuto economico locale. Dopo Genova e La Spezia, il nostro progetto si espande ancora: siamo orgogliosi dell’interesse che questa Amministrazione ha mostrato verso il nostro progetto, e del supporto operativo che ci ha permesso di arrivare a definire in breve tempo i dettagli dell’accordo”.