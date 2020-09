Open Fiber entra nell’Open Hub Med di Carini

La società guidata da Elisabetta Ripa entra a far parte del consorzio siciliano, grande polo delle comunicazioni del Sud Italia

Open Fiber entra nell’elenco degli operatori collegati all’Open Hub Med di Carini (Palermo), società consortile sviluppatasi alle aziende che nell’ultimo ventennio hanno partecipato all’evoluzione e all’apertura del mercato delle reti dati in Italia: Eolo, Equinix Italia Enterprises, Fastweb., In-Site S, GTT Italy, Italtel., MIX (Milan Internet Exchange), Retelit., SUPERNAP Italia, VueTel Italia e Rete XMED.

Open Hub Med è anche è il punto di snodo che permette a diversi provider di scambiare tra loro il traffico Internet. Il consorzio ha lo scopo di favorire lo sviluppo di un grande polo delle comunicazioni nel Sud Italia che assieme a quello dell’area di Milano valorizzi il Paese quale grande hub delle telecomunicazioni internazionali e nazionali.

“Il polo siciliano di interconnessione diventa così a tutti gli effetti sede di un nodo della rete nazionale interamente in fibra ottica di Open Fiber” spiega la società che sottolinea come l’accordo rappresenti “un investimento di valore, a maggior ragione di fronte alla possibilità di stabilire più intense relazioni internazionali e rafforzare il proprio status di operatore neutralewholesale only”.

“La nostra presenza in OHM – commenta Simone Bonannini, direttore Marketing & Commerciale di Open Fiber – è strategica perché rende possibile l’accesso alla nostra rete in un punto di estrema importanza per il bacino del Mediterraneo. La rete di OF è e sarà sempre aperta a tutti gli operatori interessati”.

Valeria Rossi, presidente del consorzio, aggiunge: “OHM è la più grande opportunità di porre l’Italia al centro di una delle aree mediterranee più ricche nell’ambito delle tratte dati sottomarine internazionali la cui potenzialità è in continua crescita. La presenza di un nodo infrastrutturale di Open Fiber in OHM rafforza il suo ruolo di polo digitale aperto e neutrale che si inserisce nell’agenda di sviluppo di servizi digitali ad ampio raggio voluto dagli operatori consorziati”.