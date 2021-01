Open Fiber, Enel e Cdp: un mese in più per divorziare

Cassa Depositi ed Enel hanno rinviato al 25 febbraio la scadenza per l’esercizio del diritto di prelazione sulle loro quote

Cdp ed Enel, azionisti di Open Fiber con il 50% ciascuno, hanno scelto di far slittare la scadenza per l’esercizio del diritto di prelazione sulle loro quote della società guidata da Elisabetta Ripa. Il termine, che sarebbe scaduto oggi, è stato così spostato al 25 febbraio. In questo mese i soci sperano di trovare una soluzione in vista della cessione della quota di Enel al fondo australiano Macquarie.

I problemi da affrontare sono diversi. Innanzitutto, il diritto di prelazione di Cdp sull’intera quota di Open Fiber che il gruppo elettrico ha deciso di vendere a Macquarie (tra il 40 e il 50%). Se la Cassa deciderà di non esercitarlo, Enel venderà la partecipazione direttamente a Macquarie, per poi discutere dell’eventuale 10% rimanente (o meno) che potrebbe essere acquistato da Cdp per avere la maggioranza assoluta nel capitale di OF e svolgere così il ruolo di guida nell’operazione rete unica con Tim. La controversia riguarda proprio il prezzo di questa quota residuale (fino al 10%) che verrebbe determinato in base al prezzo offerto da Macquarie (2,65 miliardi più earn out per il 50%).

La seconda questione sul tavolo riguarda i patti parasociali che saranno firmati con l’ingresso di un nuovo soggetto, Macquarie, nella compagine azionaria di Open Fiber. Il valore della quota del 10%, infatti, è legato anche al riconoscimento o meno del controllo esclusivo a Cdp. Gli attuali patti parasociali di Open Fiber prevedono che da aprile 2017 a fine 2021 spetti ad Enel l’espressione dell’amministratore delegato e del Cfo e a Cdp quella del presidente. Dal 2022 i ruoli, per altri 5 anni, si invertono, quindi spetterebbe già a Cdp l’espressione dell’ad e del cfo.