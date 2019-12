Olivetti vince gara Consip da 26 milioni per stampanti alla Pa

La società del gruppo Tim si è aggiudicata il primo lotto della 31esima edizione della gara Consip

Olivetti si occuperà della fornitura di stampanti alla pubblica amministrazione.

La società del gruppo Tim si è aggiudicata il primo lotto della 31ª edizione della gara Consip per la fornitura di apparati di stampa multifunzione. Lo rende noto Tim attraverso una nota in cui spiega che Olivetti sottoscriverà singoli accordi di durata pluriennale con le PA che stabiliranno le condizioni per il noleggio “full service” di 7.500 apparecchiature multifunzione monocromatiche “d-Copia 6001MF”, stampanti che andranno ad affiancarsi agli apparecchi già presenti nel Portale Acquisti di Consip.

Complessivamente, la vittoria della gara vale 26 milioni di euro. “In coerenza con l’approccio Digital di Olivetti e del Gruppo TIM, incentrato sull’offerta di una customer experience migliore e di elevato livello tecnologico, Olivetti propone soluzioni “Managed Print Services” ingegnerizzate unendo all’hardware applicazioni software per la gestione e razionalizzazione della stampa”, spiega la società in una nota.