Olimpiadi Tokyo 2020, Tim lancia Eurosport 4k su Timvision

Al via i Giochi Olimpici di Tokyo e in qualità 4k sul nuovo canale di TimVision. Intanto, Operazione Risorgimento Digitale entra nella coalizione UE per la diffusione delle competenze e occupazioni digitali

Al via il nuovo canale Eurosport in esclusiva su Timvision. Disponibile alla posizione 410 del digitale Terrestre, sarà visibile per tutti i clienti della piattaforma abilitati alla visione Eurosport e in qualità 4k per chi accede da Timvision BOX e da Smart tv 4k. Nel frattempo, la società guidata da Luigi Gubitosi, attraverso il progetto Operazione Risorgimento Digitale, ha ottenuto il riconoscimento di membro attivo e pledger della Digital Skills and Jobs Coalition, l’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di ridurre il divario delle digital skills in Europa.

Grazie alla sua strategia di aggregatore, Timvision offre i migliori contenuti premium forte dei tanti accordi di distribuzione e collaborazione siglati con numerosi partner come Disney+, Netflix, DAZN, Prime Video, Mediaset, Discovery+, Eurosport, Turner, Viacom CBS, Chili e VatiVision alle produzioni originali e ai grandi film e serie TV in anteprima.

Inoltre, il nuovo decoder Timvision e il modem “WiFi Serie A TIM” garantiscono a tutti gli spettatori la migliore esperienza per seguire il meglio dell’intrattenimento e degli eventi sportivi, assicurando una copertura completa in tutta casa.

Mentre la Digital Skills and Jobs Coalition promuove la collaborazione tra Stati membri, aziende, parti sociali, Ong e operatori del settore dell’istruzione al fine di sostenere le competenze digitali a tutti i livelli, da quello basilare necessario a ogni cittadino europeo per svolgere un ruolo attivo nell’economia e nella società digitali a quello più elevato degli specialisti dell’ICT. Questo importante riconoscimento della Commissione Europea conferma ancora una volta l’impegno che TIM mette a disposizione del Paese per colmare il divario delle competenze digitali per cittadini, migranti, scuole, imprese e Pubblica Amministrazione.