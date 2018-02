Olimpiadi, Moioli oro nello snowboard cross

Sesta medaglia azzurra a Pyeongchang 2018: la vince la 22enne bergamasca con una gara spettacolare – E’ il secondo oro dopo quello di Arianna Fontana nello short track.

Un’altra bellissima medaglia azzurra, la sesta finora alle Olimpiadi di Pyeongchang, un altro oro tutto al femminile. Dopo l’oro di Arianna Fontana nello short track, sale sul gradino più alto del podio anche la 22enne Michela Moioli nello snowboard cross, al termine di una splendida gara condotta quasi sempre in testa, proprio come aveva fatto Fontana tre giorni fa.

“E’ a lei che mi sono ispirata – ha ammesso l’atleta bergamasca commentando a caldo la vittoria olimpica -. Le donne sono le donne, abbiamo una marcia in più. Aver visto vincere Arianna mi ha dato la carica e mi sono detta: non voglio argento o bronzo, io sono qui per l’oro”. E così è stato: al Phoenix Snow Park Michela Moioli ha chiuso davanti alla francese Julia Pereira de Sousa Mabileau e alla ceca Eva Samkova.

“Avevo visto la gara degli uomini e avevo avuto paura: ieri sera ho pianto, poi sotto la doccia mi sono fatta un discorso automotivante, sono stata a cena con la mia famiglia e ho dormito serena. E oggi è stato tutto perfetto”. Moioli racconta la vigilia del suo oro olimpico e tra i primi pensieri c’è proprio la famiglia: “La dedica di questa medaglia va a loro, perché da loro è partito tutto”.

Per la spedizione azzurra è dunque la sesta medaglia: due d’oro, una d’argento e tre di bronzo.