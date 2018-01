Olimpiadi, le due Coree insieme alla cerimonia d’apertura e nell’hockey

La proposta dei due Paesi deve essere ora esaminata dal Cio: Pyongang manderà anche un’orchestra e un corpo di ballo per la cerimonia di apertura, e un gruppo di tifosi.

Continuano le prove di disgelo tra la Corea del Nord e la Corea del Sud in vista di quella che potrebbe essere una vera e propria tregua olimpica, in occasione degli imminenti Giochi invernali di PyeongChang, in Corea del Sud, in programma dal 9 al 25 febbraio. L’idea per ora è suggestiva: le due delegazioni che sfileranno sotto la bandiera della Corea unita alla cerimonia di apertura e squadra unica nel torneo di hockey femminile. Le prove di disgelo tra le due Coree sono in corso dall’inizio dell’anno e finora non ci sono stati intoppi.

L’accordo però, venuto fuori dall’incontro di oggi a Panmunjom, al confine tra i due Paesi, tra le delegazioni di Nord e Sud, deve ora passare al vaglio del Comitato olimpico internazionale, che darà una risposta definitiva nella giornata di sabato. Le parti intanto hanno già deciso l’invio da parte del Nord di un’orchestra di 80 persone, più altre 60 corpi tra cori e corpi di ballo, e la Corea del Nord ha offerto di inviare anche un gruppo di 230 tifosi, tra cui le cheerleader, come parte di una rappresentanza più ampia che dovrebbe raggiungere il Sud via terra, attraverso proprio il varco di confine di Panmunjom.

In attesa dell’ok del Cio l’ipotetica delegazione sarebbe già ben nutrita, intorno alle 370 unità considerando anche i membri dell’orchestra e il team dimostrativo di taekwondo (che è una disciplina olimpica ma per le edizioni estive). Pyongyang ha offerto anche di inviare una delegazione anche alla Paralimpiadi invernali di PyeongChang, in programma dal 9 al 18 marzo, due settimane dopo i Giochi invernali del 9-25 febbraio. Le parti si consulteranno in merito con il Comitato olimpico internazionale (Cio) e con il Comitato paralimpico internazionale (Ipc).