Olimpiadi 2024, volley: l’Italia batte l’Egitto 3-0 e vola ai quarti di finale. Il programma e gli orari di oggi 30 luglio

L’Italia cerca di aggiungere medaglie al suo bottino dopo l’oro di Ceccon nei 100 metri dorso e il bronzo di Martinenghi nei 100 metri rana. Filippo Macchi ha ottenuto l’argento nel fioretto. La pallavolo maschile ha vinto 3-0 contro l’Egitto e si è qualificata per i quarti di finale. Oggi, in primo piano, le finali di nuoto con Gregorio Paltrinieri negli 800 metri stile libero e la finale a squadre di ginnastica artistica

È iniziata la quarta giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia punta a migliorare ulteriormente un medagliere che si è arricchito ieri con il magnifico oro di Thomas Ceccon nei 100 metri dorso, a soli vent’anni, e il bronzo di Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana. Filippo Macchi ha conquistato l’argento nel fioretto maschile dopo una finale controversa contro Cheung Ka Long, sollevando polemiche per le decisioni arbitrali. Amarezza anche per il quarto posto di Benedetta Pilato nei 100 metri rana, persa per un solo centesimo. Il sogno della scherma si è chiuso presto, con le azzurre della sciabola Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile eliminate al primo incontro.

Oggi, la nazionale italiana di pallavolo maschile ha dominato la seconda partita del torneo olimpico, battendo l’Egitto con un netto 3-0. Gli azzurri, allenati dal CT Fefè De Giorgi, hanno conquistato i set con i parziali di 25-15, 25-16 e 25-20, assicurandosi così il passaggio ai quarti di finale di Parigi 2024. Dopo un convincente esordio, in cui l’Italia aveva superato 3-1 il forte Brasile, gli azzurri sono già qualificati per i quarti e torneranno in campo sabato prossimo alle 17 per affrontare la Polonia nell’ultima gara del gruppo B.

Olimpiadi 2024, come stanno andando gli azzurri oggi?

Non solo il volley alle 9: il programma olimpico azzurro di oggi si è aperto anche con il canottaggio, il tiro a volo e il judo. Clara Guerra e Stefania Gobbi hanno chiuso al sesto posto nel doppio senior femminile con un tempo di 6:58.08 e parteciperanno alla finale B. Giovanni Pellielo, secondo nel trap maschile dietro a Haffari, è in corsa per la finale, mentre mancano due piattelli a Jessica Rossi per terminare la seconda serie senza sbavature. Silvana Stanco ha esordito senza errori nella sua prima serie. Nel judo, Savita Russo è stata eliminata al primo turno per waza-ari contro Angelika Szymanska, vice campionessa del mondo nella categoria -63 kg, mentre Antonio Esposito ha battuto Valentin Houinato (Benin) e si prepara per gli ottavi contro il brasiliano Schimidt.

Senna troppo inquinata: rinviata la gara maschile di triathlon

La gara maschile di triathlon delle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata rinviata a causa dell’inquinamento della Senna, segnando il primo grande passo falso dei Giochi. I livelli di batteri nelle acque del fiume sono troppo alti per garantire la sicurezza degli atleti, rendendo impossibile disputare la competizione. La decisione di rinviare è stata presa da World Triathlon, insieme al team medico e ai funzionari locali. Con temporali previsti nei prossimi giorni, la situazione rimane incerta. Tra le opzioni in discussione ci sono il trasferimento delle gare di nuoto di fondo a Vaires-sur-Marne o addirittura il cambiamento della location. Questo fiasco della Senna solleva seri dubbi sulla preparazione e l’organizzazione dei Giochi.

Calendario Olimpiadi Parigi 2024 – martedì 30 luglio

Le competizioni continuano a Parigi con l’assegnazione di numerose medaglie. Gregorio Paltrinieri è pronto a brillare nella finale degli 800 metri stile libero, cercando di aggiungere un’altra medaglia al suo palmarès. La squadra di spada femminile, composta da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, scenderà in pedana nei quarti di finale, dopo una prestazione individuale che non ha soddisfatto appieno le aspettative. Mentre la nazionale di ginnastica artistica femminile, composta da Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa e Angela Andreoli, sarà protagonista nella finale a squadre, con l’obiettivo di conquistare una medaglia.

Ecco il programma dettagliato e gli orari delle gare di oggi:

09:00 – Pallavolo Fase a gironi maschile: Italia vs Egitto

09:30 – Tiro a Volo Trap maschile, qualificazioni: Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis; Tiro a Volo Trap femminile, qualificazioni: Jessica Rossi, Silvana Stanco

10:00 – Judo -81 kg maschile, eliminatorie: Antonio Esposito; -63 kg femminile, eliminatorie: Savita Russo

10:50 – Canottaggio Doppio senior femminile, semifinali: Clara Guerra e Stefania Gobbi

11:00 – Beach Volley Fase a gironi femminile: Gottardi e Menegatti

11:00 – Nuoto Batterie 200 farfalla maschile: Giacomo Carini e Alberto Razzetti; Batterie 100 stile libero maschile: Alessandro Miressi e Leonardo Deplano

11:40 – Canottaggio Quattro senza senior maschile, ripescaggi: Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl

11:44 – Nuoto Batterie 1500 stile libero femminile: Simona Quadarella e Ginevra Taddeucci

12:00 – Tennis Singolare maschile, secondo turno: Lorenzo Musetti; Singolare femminile, terzo turno: Jasmine Paolini; Doppio femminile, secondo turno: Sara Errani e Jasmine Paolini

12:05 – Pallanuoto Fase a gironi maschile: Croazia vs Italia

12:13 – Vela Windsurf femminile, regate: Marta Maggetti

13:08 – Nuoto Batterie 4×200 stile libero maschile: Italia (Giovanni Caserta, Carlos D’Ambrosio, Filippo Megli, Alessandro Ragaini)

13:30 – Scherma Spada femminile, gara a squadre: quarti di finale – Italia vs Egitto (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio)

14:17 – Vela Windsurf maschile, regate: Nicolò Renna

15:00 – Canoa Slalom C1 femminile, batterie (prima run): Marta Bertoncelli

15:30 – Tiro a Volo Trap maschile, finale: Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis

15:45 – Vela Skiff femminile, regate: Germani e Bertuzzi

16:00 – Canoa Slalom K1 maschile, batterie (prima run): Giovanni De Gennaro; Judo -81 kg maschile, final block: Antonio Esposito

17:10 – Canoa Slalom C1 femminile, batterie (seconda run): Marta Bertoncelli

18:10 – Canoa Slalom K1 maschile, batterie (seconda run): Giovanni De Gennaro

18:15 – Ginnastica Artistica Gara a squadre femminile, finale: Italia (Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa, Angela Andreoli)

21:02 – Nuoto 800 stile libero maschile, finale: Luca De Tullio e Gregorio Paltrinieri

22:01 – Nuoto 4×200 stile libero maschile, finale: Italia

22:08 – Boxe -57 kg femminile, sedicesimi: Irma Testa