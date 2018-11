Offerte di lavoro in Banca: Credem assume 150 giovani

Le posizioni aperte riguardano prevalentemente Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia – La ricerca è rivolta a diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche

Offerte di lavoro in arrivo da Credem, che ha annunciato 150 assunzioni di giovani entro fine 2019. A livello regionale, le posizioni aperte riguardano prevalentemente Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. La ricerca è rivolta a diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche.

Per quanto riguarda l’ambito commerciale, i neoassunti potranno diventare gestori di clientela privata e small business con una successiva crescita manageriale come direttori di filiale. All’interno della direzione centrale le persone inserite potranno ricoprire ruoli con responsabilità via via crescenti, sulla base di un percorso sviluppato secondo capacità ed attitudini personali.

“L’iter di selezione prevede inizialmente un colloquio in video conferenza e successivamente una giornata di colloquio di gruppo – si legge nella nota del gruppo – L’obiettivo sarà quello di valutare le attitudini dei candidati, le aspettative di carriera, le motivazioni e la coerenza di tutti questi elementi con i valori aziendali. In fase di selezione saranno privilegiati gli aspetti comportamentali, la conoscenza della lingua inglese, del mondo digitale e dei pacchetti di office automation, in linea con gli standard di innovazione tecnologica del Gruppo. Ogni ingresso in azienda prevede un progetto di on-boarding con comunicazioni e formazione personalizzate, oltre all’iniziale affiancamento ad un esperto per facilitare l’inserimento dei neo assunti”.

Credem precisa che dall’inizio del 2015 ha assunto oltre mille persone, di cui 72,5% giovani, raggiungendo un organico complessivo a livello di Gruppo di oltre 6.200 dipendenti, con una crescita del 5,5% in tre anni e mezzo.

Le candidature potranno essere inoltrate tramite il sito di Credem dalla pagina “Lavora con noi”.