Oasis reunion: la pace tra Liam e Noel Gallagher vale 50 milioni di sterline

A 15 anni di distanza dal loro addio, ormai non ci sono più dubbi: gli Oasis sono tornati. I fratelli Noel e Liam Gallagher avrebbero infatti negoziato una pace milionaria, ecco tutti i dettagli

Una reunion da 50 milioni di sterline, quasi 60 milioni di euro. Tanto vale la (ancora presunta, ma quanto mai probabile) ritrovata pace tra i fratelli Noel e Liam Gallagher che porterà gli Oasis di nuovo sul palco in formazione completa a 15 anni di distanza dalla loro burrascosa separazione.

Dati i numerosi indizi disseminati dalla band nelle ultime settimane, i giornali inglesi ormai non hanno dubbi: gli Oasis stanno per tornare. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare martedì 27 agosto alle 8 di mattina. A indicarlo è un post pubblicato sugli account di Noel e Liam Gallagher contenente un breve video con data e orario: sarà quello il momento in cui, secondo le attese, sarà annunciato il nuovo tour della band di Manchester.

Secondo il Times (non parliamo quindi dei poco attendibili tabloid britannici) “gli addetti ai lavori del settore sono certi che la prossima estate vedremo Noel e Liam Gallagher riunirsi sullo stesso palco per la prima volta dal V Festival di Stafford il 22 agosto 2009”.

Una reunion attesissima dai loro fan, soprattutto dai Millennials che con le canzoni degli Oasis sono cresciuti e che da anni aspettano di rivedere insieme i due fratelli, il cui rapporto è sempre stato caratterizzato da numerose frizioni e incomprensioni.

Gli Oasis e un probabile tour da record

Non parliamo di un gruppo qualunque, per i britannici (e non solo), gli Oasis sono leggenda. Ed è per questo che il loro probabile ritorno sta mandando in visibilio milioni di fan. A oggi, la band ha venduto circa 70 milioni di dischi, mentre su Spotify le loro canzoni registrano circa 21 milioni di stream al mese. Separati, ma mai dimenticati, dunque.

Secondo le prime indiscrezioni, la loro reunion potrebbe portare a concerti storici. Si parla di una serie di concerti tra Heaton Park, a Manchester, e Londra. Nella capitale, in particolare, si prevedono 10 concerti consecutivi a Wembley (il che sarebbe un record) per la prossima estate. Gli Oasis potrebbero inoltre essere gli headliners del colossale festival di Glanstonbury nel 2025. Altre voci nel settore parlano di un colossale tour in 20 città.

Oasis: una reunion da 50 milioni di sterline

Quanto vale tutto questo? Tanto, tantissimo. Dalla loro reunion, gli Oasis potrebbero incassare circa 50 milioni di sterline, pari a circa 59 milioni di euro, una cifra enorme. Secondo MailOnline “si prevede che” quello della band “sarà il tour più popolare nella storia dei concerti britannici, con addetti ai lavori che affermano che l’accordo negoziato tra i fratelli frutterà loro 50 milioni di sterline”. Una pace tra fratelli leggendaria ma anche fruttuosissima.