OAM: Francesco Alfonso nuovo presidente

Dopo numerosi incarichi presso Bankitalia e l’Amministrazione della Presidenza della Repubblica all’epoca di Ciampi, Francesco Alfonso è stato eletto Presidente dell’OAM. Nel comitato di gestione confermati Carlo Dorati e Vito Raffaele Maria Torelli mentre entrano Luciano Ciampi e Giuseppe Crescenti

Francesco Alfonso è stato eletto Presidente dell’OAM, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Questa è la scelta del Consiglio ristretto delle Associazioni rappresentative di Agenti e Mediatori partecipanti alla Fondazione OAM (c.d gruppo B) che ha anche eletto come componenti del Comitato di Gestione Carlo Dorati e Giuseppe Crescenti. I nuovi Organi di gestione e controllo assumeranno piene funzioni il 1° giugno 2021.

Mentre il Consiglio ristretto delle Associazioni e Federazioni rappresentative a livello nazionale di Banche, Intermediari finanziari, Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento partecipanti alla Fondazione (c.d gruppo A) ha eletto come componenti del Comitato Vito Raffaele Maria Torelli e Giuseppe Crescenti. Inoltre, i Consigli ristretti dei due gruppi di Partecipanti alla Fondazione OAM hanno scelto di rispettare la graduatoria risultante dal voto on-line di Agenti e Mediatori creditizi.

Francesco Alfonso ha alle spalle una lunga carriera in Banca d’Italia e non solo. È stato Consigliere del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, dopo essere stato il suo Capo dell’Ufficio di segreteria alla Presidenza del Consiglio prima e poi al Ministero del Tesoro. Negli anni successivi è stato Capo della Segreteria tecnica e Consigliere con il Ministro Padoa Schioppa, con il Ministro Saccomanni, Consigliere e Capo della Segreteria con il Ministro Padoan e Consigliere del Ministro Tria. Inoltre, Alfonso è stato Consigliere della Corte dei Conti e ha svolto numerosi incarichi in Organismi di Vigilanza di aziende sia pubbliche che private.

I due nuovi componenti del Comitato, che saranno affiancati da Carlo Dorati e Vito Raffaele Maria Torelli (entrambi al loro terzo mandato), hanno una consolidata esperienza nel mondo bancario e finanziario. Luciano Ciampi, laureato in Scienze economiche all’Università di Siena, ha svolto incarichi dirigenziali in importanti aziende di credito italiane per entrare successivamente nel mondo della mediazione creditizia e degli Agenti in attività finanziaria. E Giuseppe Crescenti, laureato alla Bocconi in Economia aziendale, ha sviluppato la sua lunga carriera dirigenziale nel gruppo Bnp-Paribas.

Infine, è stata completata anche la composizione del Collegio sindacale: al presidente Mario Civetta, eletto direttamente dal voto on-line, si affiancano i sindaci effettivi Christian Bianchi e Antonio Chirico e i supplenti Bernardino Cordeschi e Daniele Cauzillo.