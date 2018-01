Nutellagate in Francia: risse al supermercato, interviene il Governo

Una super-promozione lanciata da una catena di supermercati ha scatenato il panico fra i consumatori, che si sono accapigliati per fare scorta di vasetti – E’ intervenuto il ministro dell’Economia di Parigi: “Non si possono vedere scene simili nel nostro Paese”.

Nutellagate in Francia. La catena di supermercati Intermarché ha scatenato il panico fra i consumatori lanciando una promozione molto (forse troppo) conveniente sulla crema alle nocciole di casa Ferrero. Risultato: la gente si è accapigliata fra gli scaffali per fare scorta di vasetti a buon mercato.

La situazione si è fatta seria a tal punto che è dovuto intervenire il governo di Parigi. Il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ha criticato l’operazione commerciale, invitando la catena di supermercati a “non fare più” questo genere di promozioni.

“Ho ricevuto il direttore di Intermarché ieri: gli ho detto che operazioni simili non potevano più essere riproposte, perché non si può assistere a scene del genere per quattro mattine di seguito in Francia”, ha detto Le Maire ai microfoni di Rtl, invitando a non “banalizzare” la questione.

Sulla promozione, il ministro ha detto: “C’è un accordo che è stato firmato da Intermarché e dagli altri distributori per non fare questo genere di promozioni. Devono mantenere la parola”.

Intermarché ha proposto da giovedì a sabato scorso uno sconto del 70% sulla Nutella, vendendo una confezione da 950 grammi a 1,41 euro invece di 4,50. L’operazione ha dato luogo a veri e propri tumulti in più supermercati.