Nuove nomine alla Fondazione Cini (Venezia). La presidenza a Gianfelice Rocca e la direzione scientifica a Daniele Franco

Il Consiglio Generale della Fondazione Giorgio Cini, presieduta da Giovanni Bazoli, ha rinnovato le cariche istituzionali dando seguito alle decisioni prese nell’aprile 2023, eleggendo Gianfelice Rocca nuovo Presidente della Fondazione



Gianfelice Rocca nuovo presidente della Fondazione Cini di Venezia e l’ex ministro Daniele Franco direttore scientifico. Il Consiglio Generale della Fondazione ha inoltre proceduto a nominare Roberto Senigaglia e Gabriele Galateri di Genola quali Vice Presidenti, che assieme al Presidente e ad Alberto Peratoner, Stefano Lucchini, Paolo Scaroni e Giorgio Alliata di Montereale, compongono il nuovo Consiglio di Amministrazione

«La chiave dell’epoca in cui viviamo è una crescente frammentazione geopolitica e sociale, con nuovi protagonisti e comunità culturali che intendono recuperare identità e valori autonomi – ha dichiarato Gianfelice Rocca, assumendo l’incarico – Nel contempo, assistiamo a un’accelerazione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con un crescente impatto su tutta l’umanità. In questo contesto, pensiero scientifico-tecnologico e pensiero filosofico-umanistico cercano un’integrazione alla ricerca di un orizzonte comune. Il richiamo alle radici del pensiero umanistico su cui si fonda la nostra civiltà, che la Fondazione Cini si è impegnata a custodire, è essenziale per l’individuazione dei nuovi linguaggi adatti a una conversazione spirituale e culturale, che promuova il dialogo e la volontà di pacifica convivenza. L’Isola di San Giorgio, con i suoi preziosi Istituti e Centri, con la meraviglia dei suoi lasciti artistici, con la sua capacità ricettiva, si candida ad essere uno straordinario luogo di incontro. Centro di cultura e civiltà, che fu battezzato “l’isola della speranza” dai grandi spiriti che l’hanno frequentata. Ciò richiede un nuovo impegno per rilanciare nella contemporaneità il patrimonio di tradizioni che vivono nella Cini. Ringrazio il Presidente Bazoli per l’instancabile impegno profuso negli ultimi venticinque anni ed è con profondo senso di responsabilità che ricevo questa nomina».

Gianfelice Rocca (Milano, 1948), è stato Vice Presidente vicario della Fondazione dal 18 aprile 2023

Laureato con Lode in Fisica all’Università di Milano, PMD alla Harvard Business School di Boston, Rocca è Presidente del gruppo Techint, riconosciuto tra i leader mondiali nei settori della siderurgia, energia e infrastrutture. Negli anni Novanta Gianfelice Rocca ha fondato l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, ospedale policlinico tra i più innovativi d’Europa, centro internazionale di ricerca e didattica con Humanitas University, management case dell’Università di Harvard. Rocca è presente nel Consiglio di Amministrazione di Università commerciale Luigi Bocconi e nell’Advisory Board del Politecnico di Milano. A livello internazionale fa parte del Global Advisory Board della Harvard Business School ed è membro di ERT (European Round Table of Industrialists). Dal 2004 al 2012 è stato Vice Presidente di Confindustria e, dal 2020, è Special Advisor Life Sciences Confindustria. Nel 2007 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Nel 2009 gli è stata conferita la laurea ad honorem in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano. Dal 2013 al 2017 è stato Presidente di Assolombarda.

Gianfelice Rocca e Giovanni Bazoli

Il nuovo Presidente prende il testimone da Giovanni Bazoli, in carica dal 1999, che nel passare le consegne ha affermato: «Sono felice che il dottor Rocca abbia accettato di prendersi cura della Fondazione Giorgio Cini. Gianfelice Rocca non ha certo bisogno di presentazioni, ma voglio sottolineare un aspetto storico di grande rilievo che avvalora questa scelta come la migliore possibile per il futuro della nostra istituzione. Tra il nonno di Gianfelice, Agostino Rocca, e Vittorio Cini intercorse un rapporto di vicinanza e amicizia così intenso che nell’affidare la guida della Fondazione Cini a Gianfelice Rocca mi sembra quasi di riconsegnarla nelle mani del suo Fondatore».

Chi è Daniele Franco

Daniele Franco (Trichiana, Belluno, 1953) è stato Ministro dell’Economia e delle Finanze nel governo Draghi (febbraio 2021-ottobre 2022), dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore generale della Banca d’Italia (gennaio 2020-febbraio 2021). Laureato in Scienze politiche presso l’Università di Padova nel 1977, ha conseguito un Master in organizzazione aziendale presso il CUOA di Padova nel 1978 e un Master of Science in Economia presso l’Università di York (GB) nel 1980. Il 19 settembre 2023 l’Università Ca’ Foscari Venezia gli ha conferito la laurea honoris causa magistrale in Economia e Finanza. Dal 1979 al 1994 ha lavorato al Servizio Studi della Banca d’Italia; dal 1994 al 1997 è stato Consigliere economico presso la Direzione generale degli Affari economici e finanziari della Commissione europea. Rientrato in Banca d’Italia, tra il 1997 e il 2013 ha rivestito vari incarichi in Banca d’Italia; dal 2011 è stato Direttore dell’Area Ricerca economica e relazioni internazionali. Dal maggio 2013 al maggio 2019 ha ricoperto la carica di Ragioniere Generale dello Stato. Rientrato nuovamente in Banca d’Italia, dal maggio al dicembre del 2019 è stato Vicedirettore Generale; dal gennaio 2020 al febbraio 2021 è stato Direttore Generale. In quest’ultimo periodo è stato anche Presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). È stato membro di gruppi di lavoro presso il Ministero delle Finanze, il Ministero del Tesoro, la Presidenza del Consiglio e l’ISTAT. Ha rappresentato la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze in comitati e gruppi di lavoro presso organismi internazionali. Dal 1999 al 2007 ha presieduto il Gruppo di lavoro di finanza pubblica del Sistema Europeo di Banche Centrali. Dal 2015 al 2019 è stato membro del comitato esecutivo del Comitato OCSE dei Senior Budget Officials. Nel 2020 ha presieduto il Finance Track del G20.

Dal maggio 2018 al febbraio 2021 è stato membro del Consiglio di sorveglianza della Fondazione Human Technopole. È membro della Società italiana di economia pubblica, dell’International Institute of Public Finance, della Società italiana degli economisti, dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dell’Accademia Olimpica di Vicenza. Tra il 2000 e il 2003 è stato membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Economia Pubblica. Tra il 2010 e il 2011 è stato membro dell’Advisory Board della National Tax Association (USA). Ha tenuto corsi presso le Università di Bergamo e Trieste, l’Università Cattolica di Milano e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ha pubblicato libri e articoli in materia di finanza pubblica, politiche economiche europee, macroeconomia, protezione sociale e distribuzione del reddito.