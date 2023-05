Notte dei Musei 2023, come funziona e quanto costa il biglietto? Ecco tutte le informazioni

Sabato 13 maggio torna in tutta Europa la storica manifestazione con il suo ricco programma di eventi e mostre da visitare in via straordinaria al costo simbolico di 1 euro

Una notte tra arte e divertimento. Sabato 13 maggio 2023 torna in tutta Europa la storica Notte dei Musei, l’evento che vedrà l’apertura eccezionale e gratuita di alcuni dei più importanti “templi” dell’arte europei. Nata nel 2005, l’iniziativa coinvolge tutti i paesi firmatari della convenzione culturale del Consiglio d’Europa. Un’imperdibile occasione per gli amanti della cultura e gli appassionati di arte e storia che potranno visitare fino a tarda notte i musei aderenti all’iniziativa al costo simbolico di 1 euro. Non solo mostre, ma anche eventi, laboratori per i più piccoli e spettacoli dal vivo: ecco come funziona la Notte dei Musei 2023 e i luoghi da scoprire in giro per l’Italia.

Notte dei Musei 2023 a Roma: ecco quali visitare

Anche la Capitale è pronta ad accogliere la nuova edizione della Notte dei Musei 2023 che vedrà l’apertura di 80 spazi con 60 mostre e un calendario di circa 130 spettacoli, oltre a visite guidate e attività didattiche per tutte le età. In particolare, la manifestazione – promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura – propone l’apertura straordinaria al pubblico in orario serale, dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00), degli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale.

Al loro interno si potrà assistere, con biglietto di ingresso del costo di 1 euro (salvo che non sia diversamente indicato), a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo.

I musei aperti a Roma

Tra i Musei Civici coinvolti: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi.

Oltre a questi luoghi, porte aperta alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, ma anche nei poli museali delle università, dalla Sapienza alla Lumsa, da Luiss a Ecampus e Link Campus. Non ultimi anche gli istituti di cultura, le accademie e le ambasciate, come l’Accademia di Francia, quella di Egitto, quella della Romania, di Ungheria e Americana, ma anche l’Istituto Cervantes, la Casa Argentina en Roma. Fra gli altri spazi espositivi, eventi organizzati anche al Mattatoio, al Maxxi, al Macro, a Palazzo Cipolla e alla WeGil con ingresso, anche in questo caso, a solo 1 euro.

Altri eventi

In occasione della Notte Europea dei Musei 2023, il Parco archeologico del Colosseo, in collaborazione con il CUG -“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del Ministero della Cultura, promuove la tavola rotonda “Le Madri Fondatrici dell’Europa” a partire dalle ore 19.30 presso la Curia Iulia. Per l’occasione è prevista l’apertura straordinaria serale della Curia Iulia e del Foro Romano dalle 19.15 alle 22.15. L’ultimo ingresso è previsto alle 21.15.