Nomine Terna: Giuseppina Di Foggia Ad, Igor De Biasio presidente

La conferma è arrivata da Cdp: sarà Giuseppina Di Foggia a guidare Terna per i prossimi tre anni. È la prima donna in una delle grandi Partecipate. In Borsa azioni in calo

Cassa Depositi e prestiti, azionista diretta di Terna con il 29,85% in mano a CDP Reti, ha comunicato le nomine al vertice in vista dell’assemblea del 9 maggio. È dunque ufficiale la scelta di Giuseppina Di Foggia quale amministratore delegato e Igor De Biasio presidente. La prima, attuale AD di Nokia di Italia, fortemente voluta da Giorgia Meloni; il secondo da Matteo Salvini. Giuseppina Di Foggia sarà dunque la prima donna a guidare una delle grandi società quotate controllate dallo Stato. Si chiude così il cerchio delle nomine nelle società quotate controllate dallo Stato, varate dal governo mercoledì sera.

La lista di Cdp per il consiglio d’amministrazione comprende poi Francesco Renato Mele, Qinjing Shen, Regina Corradini D’Arienzo, Angelica Krystle Donat, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori, Simona Signoracci.

Cdp ha diffuso anche le candidature per il collegio sindacale: Lorenzo Pozza, Antonella Tomei, Lucrezia Iuliano, Antonello Lillo.

In assemblea Cdp presenterà anche la richiesta di confermare in 13 il numero dei consiglieri d’amministrazione, determinare in 3 anni la durata del mandato (scadenza 31 dicembre 2025), “confermare il compenso annuo lordo spettante al presidente del consiglio di amministrazione in euro 50.000 e il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri amministratori in euro 35.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico; confermare il compenso annuo lordo spettante al presidente del collegio sindacale in euro 55.000 e il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi in euro 45.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico”.

Il comunicato di Cdp si conclude con “un sentito ringraziamento alla presidente, Valentina Bosetti, all’amministratore delegato, Stefano Donnarumma, e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto”. La Borsa tuttavia non sembra aver gradito l’avvicendamento: le azioni in Borsa sono scese a 7,81 euro -1,34%.