Nomine Cdp, Davide Bertone designato nuovo AD di Fondo Italiano d’Investimento Sgr

In attesa del rinnovo del Cda di Fondo Italiano d’Investimento Sgr, Cdp ha designato il successore di Antonio Pace, amministratore delegato nell’ultimo triennio

In vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione di Fondo Italiano d’Investimento Sgr, Cassa Depositi e Prestiti ha designato Davide Bertone quale nuovo amministratore delegato della società che oggi gestisce 13 fondi di investimento mobiliari chiusi riservati a investitori qualificati, con Asset Under Management per oltre 3 miliardi di euro, partecipata a maggioranza da Cdp Equity e nel cui capitale figurano gli azionisti Intesa Sanpaolo, Unicredit, Fondazione ENPAM, Fondazione ENPAIA, Abi, Banco BPM e BPER Banca. Bertone succede ad Antonio Pace, ad di FII Sgr nell’ultimo triennio.

Bertone, laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, proviene da Mediobanca dove nell’arco di 20 anni ha avuto incarichi di crescente responsabilità fino a ricoprire, dal 2019 fino ad oggi, il ruolo di co-head of Mid-Corporates and Financial Sponsor Solutions. In precedenza, dal 1998 al 2002, ha lavorato per Fiat Group (ora Stellantis), fino ad assumere l’incarico di cfo di Fiat Auto Argentina SA.