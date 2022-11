NFT Portraiture by Seneca: in asta da Phillips NY dal 29 novembre al 2 dicembre

Portraiture by Seneca, l’ultimo corpus di opere presentate da Phillips di All Seeing Seneca con tre NFT animati 1:1 insieme al primo dipinto dell’artista offerto all’asta

Guadagnando fama internazionale per il suo ruolo di lead designer del Bored Ape Yacht Club, Seneca da allora è diventata una figura centrale nel mondo dell’arte digitale.

Raffigurando le fasi di invocazione, emergenza, resistenza e persistenza, ogni opera in Portraiture descrive in dettaglio una presenza in se stessi che alla fine si manifesta attraverso le vivide immagini dell’artista. Attraverso questo progetto, Seneca continua a spingere e sviluppare il vocabolario visivo delle proprie creature metaforiche attraverso mezzi diversi.

Gli NFT in Portraiture saranno coniati tramite la nuova piattaforma self-service di MoonPay, HyperMint

La vendita sarà aperta per le offerte su Phillips.com dal 29 novembre al 2 dicembre. Nel discutere la sua creazione di Portraiture, All Seeing Seneca ha detto: “Sto cercando di trasmettere la parte tranquilla, ma ardente delle nostre anime. Le parti del sentimento cosmico che sono inspiegabili con le parole e meglio mostrate attraverso creature e concetti.”

Rebekah Bowling, Senior Specialist di Phillips, Head of 21st Century Art, ha dichiarato: “L’influenza di Seneca sulla scena artistica contemporanea è davvero straordinaria, con pochi artisti che hanno avuto un effetto così profondo in un periodo di tempo così breve. È stato un privilegio lavorare con lei per portare queste nuove opere d’arte oniriche alla nostra comunità globale”. I

Il 1° dicembre, il dipinto Portraiture fisico sarà in mostra presso la Web3 Concept House di MoonPay durante Art Basel a Miami. L’esperienza VIP sarà una vetrina per l’innovazione web3 nell’arte, nella musica, nella moda e nella proprietà. “L’abilità artistica di Seneca ha svolto un ruolo chiave nel portare gli NFT in prima linea nella coscienza pubblica. Ora è pioniera di una nuova innovazione: fondere fisico e digitale con il web3“, ha dichiarato Ivan Soto-Wright, CEO e co-fondatore di MoonPay. “Siamo entusiasti di lavorare con Seneca per contribuire a plasmare il futuro dell’arte e della creatività”. L’artista visiva All Seeing Seneca è meglio conosciuta per i suoi dipinti e personaggi che possono essere descritti come un mix di “horror cosmico e terra di caramelle“. La rivista Rolling Stone ha affermato che la sua “creatività ha contribuito ad alimentare una rivoluzione tecnologica”, lodando i suoi contributi come lead designer di Bored Ape Yacht Club, che ha scosso il mondo NFT non appena è stato lanciato nel 2021, diventando il centro di un’enorme comunità culturale.

Chi è Seneca: la storia dell’artista

Inizia molto prima e si estende in un futuro di tendenza al rialzo. Una volta una bambina tranquilla che viveva nei suoi sogni ad occhi aperti, in seguito ha studiato alla Rhode Island School of Design e si è dedicata a una carriera nella realizzazione di immagini. La sua pratica le ha procurato una clientela commerciale mentre i suoi dipinti e le sue illustrazioni hanno raccolto premi prestigiosi ed esposti in gallerie internazionali, mostrate più recentemente all’Armory di New York City. Da quando ha lasciato il progetto BAYC e con il pretesto di un parziale anonimato, il lavoro di Seneca ha continuato a raccogliere riconoscimenti, come essere stato dichiarato una delle “figure più influenti del 2021” di Coindesk. Il suo lavoro emerge con tavolozze ed espressioni tenui ma illuminanti di elementi surrealisti, ispirati dal suo amore per i film d’animazione, i ricordi dell’infanzia e il macabro. All Seeing Seneca è rappresentato dalla United Talent Agency (UTA).

In copertina opera: Portrait of Emergence, 2022 NFT STIMA: $20,000-30,000