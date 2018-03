Neve e gelo, autostrade chiuse e treni sospesi. Ecco la mappa

Forti disagi sulla rete autostradale a causa del maltempo: A1 chiusa da Milano a Bologna, problemi anche in Liguria – Treni: alta velocità garantita ma sospese alcune linee strategiche lungo le direttrici tra Genova, Torino e Milano.

Ancora disagi per la neve e il gelo che stanno continuando ad affliggere il Centro-Nord del Paese, mentre al Sud le temperature si stanno progressivamente rialzando. Se oggi, venerdì, a differenza di quanto accaduto lunedì, i treni ad alta velocità hanno garantito il 100% delle corse, grandi disagi si stanno verificando invece su alcune autostrade a causa della pioggia gelata: in particolare l’autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo Bologna in direzione sud. Sono stati chiusi al traffico anche alcuni tratti di altre autostrade in Emilia Romagna: le autostrade A13, A14 ed il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, in entrambe le direzioni di marcia (tutti i dettagli su CCISS Viaggiare Informati).

E’ stata invece riaperta alle 4 l’autostrada A12 fra i caselli di Sestri Levante e di La Spezia chiusa ieri sera per il ghiaccio. Rimane invece sconsigliato per il gelo il traffico sulla strada alternativa dell’Aurelia del passo del Bracco che unisce le province di Genova e di La Spezia. Ieri sera numerosi automobilisti e camionisti sono rimasti bloccati per ore lungo la via Aurelia sul passo del Bracco, nello Spezzino, a causa del ghiaccio che si è formato sulla strada per il gelicidio, dopo una giornata di nevicate intense e temperature sotto zero.

Continua comunque a nevicare su gran parte del Nord: in Liguria, anche dopo la riapertura dei tratti, sono ancora segnalate nevicate, con code e disagi. Sull’Aurelia tra Genova e Ventimiglia è stato chiuso il tratto tra Deiva Marina e Moneglia. Ha ripreso a nevicare anche a Milano: chiuse alcune uscite della tangenziale, senza però particolari problemi sulla viabilità.

Quanto ai treni, l’alta velocità è regolare ma la circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia con grandi disagi per migliaia di pendolari: il gelicidio ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni, comunica Rfi. In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un’offerta dell’80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori. Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità.

Sale intanto a 55 morti il tragico bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuta da domenica scorsa su tutta Europa. Lo riferisce la Bbc. La situazione più grave in Polonia, dove i morti assiderati – in gran parte senzatetto – sono stati almeno 21. Altri sette morti in Slovacchia e sei nella Repubblica Ceca. Tre le vittime in Spagna, 5 in Lituania, 4 in Francia, due in Serbia, Italia, Slovenia e Romania. Un morto in Gran Bretagna.