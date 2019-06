Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti: ecco le nuove tariffe

Le nuove tariffe non si applicano solo ai nuovi abbonati, ma anche a chi possiede già un account Netflix – Ecco tutte le informazioni

Brutte notizie per gli abbonati di Netflix, circa 2 milioni di persone (dato non ufficiale) solo nel nostro Paese. La Piattaforma di streaming on demand ha deciso di alzare i prezzi in tutto il mondo, Italia compresa. Non saranno aumenti stratosferici, ma contribuiranno a spingere al rialzo gli utili dell’anno, finiti sotto i riflettori dei mercati nell’ambito dell’ultima trimestrale.

Ma passiamo ai numeri. Possono tirare un sospiro di sollievo gli utenti che hanno o intendono stipulare un abbonamento base, quello senza alta definizione e visibile su un solo dispositivo. In questo caso il prezzo rimane invariato a 7,99 euro al mese. I rincari si applicano al contrario sugli abbonamenti Standard e su quelli Premium.

Nei dettagli, il costo dell’abbonamento Standard a Netflix, quello che consente di vedere serie, film, ecc. in HD e in contemporanea su due schermi per intenderci, sale da 10,99 a 11,99 euro al mese, 12 euro in più l’anno.

L’abbonamento Premium – che permette di vedere i contenuti in Ultra HD e contemporaneamente su 4 schermi – passerà da 13,99 a 15,99 euro al mese. 24 euro in più l’anno.

Le nuove tariffe sono valide sin da subito per i nuovi abbonati. Chi invece ha già un abbonamento Standard o Premium riceverà presta una e-mail e una notifica all’interno dell’app Netflix contenente notizie sui rincari. La società ha fatto sapere che le informazioni saranno inviate con almeno un mese d’anticipo rispetto all’entrata in vigore dei nuovi prezzi.