Nba sempre più ricca: accordo record per i diritti media da 76 miliardi di dollari

Per i prossimi 11 anni a trasmettere le partite saranno Espn, Nbc e Amazon Prime. Manca solo l’approvazione dei proprietari delle squadre ma l’accordo rischia di mettere fine alla storica partnership di 40 anni tra la lega e Tnt Sports che ha cinque giorni per pareggiare un’offerta

Piovono miliardi di dollari nelle tasche della Nba. La National Basketball Association, la più famosa e importante lega di basket al mondo, ha finalizzato un accordo epocale del valore di 76 miliardi di dollari con Espn, Nbc e Amazon Prime per i diritti media per il prossimo decennio. L’accordo entrerà in vigore per 11 stagioni a partire dal 2025/26. Secondo fonti dirette degli accordi, la partnership garantirà che Abc/Espn continueranno a essere la sede esclusiva delle Finali Nba.

L’accordo rappresenta un aumento importante rispetto al precedente contratto di 24 miliardi di dollari, segnando una pietra miliare per la Nba e i suoi sforzi nel massimizzare i ritorni e l’audience premium. Il prossimo passo critico è l’approvazione formale degli accordi da parte del Consiglio dei Governatori della lega (i proprietari delle squadre Nba), prevista come una formalità durante le loro riunioni a Las Vegas martedì prossimo. Un duro colpo per Tnt Sports, affiliata a Warner Bros. Discovery che da quarant’anni trasmette il grande basket americano.

Diritti tv Nba: dopo 40 anni Tnt Sports rischia di salutare

Tnt Sports trasmette la NBA da quarant’anni. Se il nuovo accordo fosse approvato, segnerebbe la fine di questa lunga partnership con le reti di Warner. Tnt Sports ha ancora la possibilità di pareggiare l’offerta entro cinque giorni dalla ricezione dei contratti definitivi. Il Ceo di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha manifestato l’intenzione di utilizzare le clausole contrattuali esistenti per mantenere il coinvolgimento, focalizzandosi particolarmente sul pacchetto offerto da Amazon.

Come saranno i nuovi diritti tv Nba

Secondo quanto riferito dalle fonti, sotto i nuovi accordi televisivi, la stagione regolare vedrà trasmissioni nazionali quasi sette giorni alla settimana. La Nba seguirà il modello della Nfl, con Nbc e Amazon Prime Video che trasmetteranno le partite principali del “Sunday Night Football” e del “Thursday Night Football” rispettivamente. Amazon concentrerà le trasmissioni il venerdì sera e il sabato, mentre Nbc avrà le partite il martedì e Peacock, il suo servizio di streaming, trasmetterà in esclusiva il lunedì.

Diritti tv Nba: playoff per tutte ma Amazon trasmette l’in-season

Espn ridurrà leggermente il numero di partite della stagione regolare da circa 100 a 80, con trasmissioni previste il mercoledì, il sabato e la domenica durante la stagione Nfl, e il venerdì successivamente. Nbc pagherà 2,5 miliardi di dollari annui, mentre Amazon Prime Video e Espn investiranno rispettivamente 1,8 e 2,6 miliardi di dollari. Tutti e tre i partner trasmetteranno i playoff, con Amazon che ospiterà il torneo in-season dell’Nba e Nbc e Amazon alternando le finali di conference.