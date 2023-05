NB Renaissance acquisisce U-Power, leader europeo delle scarpe da lavoro

U-Power è primo per quota di mercato nell’Ue nel settore delle scarpe e abbigliamento da lavoro. NB Renaissance sosterrà l’azienda nella prossima fase di crescita

NB Renaissance, società d’investimento, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di U-Power, azienda italiana produttrice di scarpe antinfortunistiche e abiti da lavoro tra le più conosciute nel mondo. L’acquisizione è avvenuto insieme al fondatore dell’azienda Franco Uzzeni. Quest’ultimo reinvestirà una quota del 30% assieme ad un gruppo di investitori guidato da NB Renaissance e che comprende la piattaforma NB Private Equity e Style Capital. NB Renaissance manterrà il 70%. Uzzeni rimarrà alla guida di U-Power in qualità di Presidente e Amministratore Delegato.

U-Power leader del settore in Europa

U-Power è leader in Europa nelle calzature antinfortunistiche con la prima quota di mercato con la divisione abbigliamento da lavoro in forte crescita. L’azienda produce le sue calzature in due centri di ricerca e sviluppo in Italia e in due stabilimenti produttivi in Tunisia e Francia, mentre la produzione di abbigliamento da lavoro è affidata a produttori terzi situati nei Paesi dell’Asia-Pacifico. U-Power serve oltre 8,000 rivenditori specializzati, principalmente di piccole e medie dimensioni, in Italia ( dove raggiunge il 50% delle vendite), Francia (31%), Spagna (7%), Germania (5%) e Regno Unito (2%). Nel 2022 il fatturato dell’azienda è stato di 270 milioni di euro.

U-Power è molto attenta alla sostenibilità, ricercando costantemente materiali alternativi e sostenibili dal punto di vista ambientale. Nella sua gamma di prodotti vi sono le linee U-Green e J-Respect, prime calzature da lavoro 100% carbon neutral al mondo.

NB Renaissance: sostegno nella crescita di U-Power

NB Renaissance prevede di fare leva sulle capacità ESG di U-Power per espandere ulteriormente il portafoglio prodotti con soluzioni innovative in grado di migliorare la sicurezza dei lavoratori, di implementare misure di risparmio energetico negli impianti di produzione del gruppo e di estendere la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, riducendo così le emissioni di gas a effetto serra. La società d’investimento accompagnerà U-Power in processo di crescita basato su iniziative che favoriranno la creazione di valore. Quattro sono i punti strategici identificati:

accelerare la crescita internazionale del business delle calzature di sicurezza in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, consolidando la leadership in Italia

sviluppare ulteriormente prodotti adiacenti come l’abbigliamento da lavoro, i guanti protettivi e i caschi

entrare nel mercato nordamericano

ricercare efficienze industriali attraverso l’automazione.

“L’ingresso di NB Renaissance consentirà di rafforzare ulteriormente il percorso di crescita internazionale del nostro gruppo, in particolare nel mercato americano e tedesco, e favorire l’espansione in settori di business complementari a quelli già presieduti delle calzature e dell’abbigliamento da lavoro. Quello odierno rappresenta un passo fondamentale per estendere e consolidare la leadership di U-Power a livello globale nel settore del Personal Protection Equipment” ha dichiarato Franco Uzzeni, Amministratore Delegato e Presidente di U-Power.

“Siamo entusiasti di essere stati scelti da Franco Uzzeni e dalla sua famiglia come partner per la prossima fase di crescita. U-Power ha ottenuto risultati eccezionali nel corso degli anni ed è all’avanguardia in ambito ESG, avendo conquistato la leadership europea nelle calzature di sicurezza per i lavoratori. Grazie alla partnership con un imprenditore eccezionale e con un management team di grande talento, il nostro obiettivo è ora quello di espandere l’attività in nuove aree geografiche e categorie di prodotto e creare un leader mondiale nei dispositivi di protezione per la sicurezza” ha commentato Stefano Bontempelli, Co Founder e Senior Partner di NB Renaissance.

Cos’è NB Renaissance

NB Renaissance è una società di investimento, con sede in Italia, focalizzata su realtà internazionali. La società è nata come spin-off di Intesa Sanpaolo Private Equity in partnership con Neuberger Berman. NB Renaissance gestisce attualmente un patrimonio di oltre 2,5 miliardi di euro. Ha investito in 12 società con un fatturato aggregato di circa 6 miliardi di euro e 19.000 dipendenti. Sono quattro i temi principali d’investimento: digitale, sostenibilità, sanità e industria specializzata. La strategia della società è sostenere imprenditori e manager nei piani di crescita delle loro aziende con un approccio di partnership.