Nb Aurora vende il 40% di Club Del Sole a Tec (deal di Mediobanca) per circa 109 milioni di euro

L’accordo prevede un reinvestimento da parte di NB Aurora e altri fondi per un massimo di 65 milioni di euro, attraverso un aumento di capitale per supportare ulteriormente la crescita della società

Nb Aurora ha ceduto la propria quota del 40% in Club del Sole a The Equity Club (Club Deal di Mediobanca) per circa 109 milioni di euro, reinvestendo nel futuro sviluppo dell’azienda. Nb Aurora ha investito in Club del Sole nel dicembre 2018 e, anche grazie al suo contributo, il gruppo ha effettuato l’acquisizione di 12 Camping-Village.

Con 23 strutture gestiti in 7 regioni nel nord-centro Italia, attualmente il Club del Sole è il principale operatore italiano nel settore camping-village con un fatturato del 2023 di circa 100 milioni di euro e un ebitda margin superiore al 30%. La famiglia Giondi, fondatrice nel 1974, mantiene la maggioranza e guiderà il progetto industriale.

Il closing dell’operazione è atteso per inizio maggio 2024, con Tec come partner ideale dell’operazione attraverso un processo, condotto con l’ausilio di due financial advisor (Rothschild & Co e Credem Euromobiliare Private Banking).

I commenti

Lorenzo Baraldi e Alessandro Viganò di Neuberger Berman hanno commentato il supporto alla crescita di Club del Sole: “Negli ultimi 5 anni, l’ingresso di nuove figure manageriali, che hanno affiancato la proprietà nella gestione del gruppo, insieme agli importanti investimenti realizzati nell’infrastruttura informatica e digitale che hanno permesso al gruppo di dotarsi dei sistemi più avanzati a disposizione nel mondo dell’hotellerie, hanno consentito di consolidare la leadership italiana nel settore dell’hospitality open-air. Crediamo che lo spazio di crescita sia ancora ampio Riccardo Giondi”.

Il presidente del gruppo Club del Sole, Riccardo Giondi, ha espresso fiducia nel futuro di crescita e successo dell’azienda, guidata dalla famiglia Giondi: “Siamo consapevoli delle sfide che potremmo incontrare lungo il cammino, ma siamo determinati a superarle con grande impegno e innovazione”.