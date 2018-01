Il Napoli alla sosta da capolista: 2-0 al Verona

La partita viene sbloccata da Koulibaly, poi raddoppio di Callejon: gli uomini di Sarri arrivano alla sosta con 51 punti, da primi in classifica.

Dopo aver chiuso al primo posto al giro di boa del campionato, laureandosi campione d’inverno per la seconda volta in tre anni, il Napoli prosegue la sua marcia vittoriosa e arriva da capolista anche alla sosta invernale: due settimane di stop completo, senza né serie A – che tornerà domenica 21 gennaio – né Coppa Italia né tantomeno competizioni internazionali.

Si va in vacanza insomma, ma il Napoli compie l’ultimo sforzo e fa il suo dovere: dopo un’ora e passa senza riuscire a superare in casa il Verona, la partita viene sbloccata da un gol di testa di Koulibaly, da calcio d’angolo, e poi chiusa a pochi minuti dalla fine dal raddoppio di Callejon. Ancora a secco Mertens, ma il Napoli ha dominato la partita come ai vecchi tempi, subendo pochissimo e trovando diverse azioni da gol, oltre a un possesso palla del 67%.

Gli uomini di Sarri hanno ora 51 punti dopo 20 giornate, una media altissima che fa legittimamente pensare che il duello con la Juventus si giocherà su punteggi molto alti, superiori ai 90 punti e forse vicini ai 100. Alla ripresa il Napoli andrà a Bergamo contro l’Atalanta.