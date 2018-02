Mutui e credito: accordo tra Re/Max e 24Finance

Un accordo commerciale esclusivo con il quale le agenzie immobiliari affiliate potranno fornire servizi creditizi e prodotti di mutuo attraverso la rete di collaboratori della società di mediazione finanziaria.

24FINANCE e RE/MAX ITALIA hanno siglato un accordo commerciale esclusivo con il quale le oltre 380 agenzie immobiliari affiliate a RE/MAX potranno fornire servizi creditizi e prodotti di mutuo attraverso la rete di collaboratori di 24FINANCE.

L’accordo permetterà non solo di supportare i clienti durante tutte le fasi dell’acquisto di un immobile attraverso un innovativo servizio finanziario ma consentirà anche al mondo bancario di fare impieghi di qualità avvalendosi della consulenza e dell’esperienza degli oltre 2750 agenti RE/MAX e dei mediatori 24 FINANCE, oltre 140.

L’intesa è stata presentata oggi a Roma durante la tappa capitolina di un road show congiunto, da Dario Castiglia, presidente e co-fondatore di RE/MAX ITALIA e Rino Moscariello, presidente di 24FINANCE.

“Sono entusiasta dell’intesa che mi consente di tornare a lavorare con RE/MAX con cui ho collaborato in passato con reciproca soddisfazione. La condivisione di un veicolo tra le due società è una grande opportunità. Il nuovo soggetto si pone già potenzialmente come leader di mercato. Da sempre rivolgo una grande attenzione al mondo immobiliare e sono orgoglioso di avere come partner esclusivo per l’Italia l’azienda n.1 al mondo” – ha affermato Rino Moscariello.

“24FINANCE è in forte espansione. Gli ultimi mesi hanno visto una crescita significativa sia nel numero dei collaboratori sia dei volumi, nel solo mese di gennaio si è registrato un +50% rispetto allo stesso mese del 2017. L’accordo porterà un’ulteriore accelerazione al nostro processo di crescita ed è programmata per tutto il 2018 un’importante campagna di reclutamento. 24FINANCE fornirà agli agenti immobiliari servizi come la prequalifica, la predelibera reddituale, strumenti digitali come i box-rata che saranno integrati con gli annunci immobiliari e una formazione specifica”, ha aggiunto.

“Il 2017 ha registrato ancora un leggero aumento del numero di compravendite che hanno toccato quota 550mila, segnando un incremento del 5.5% rispetto al 2016. Proprio in questo momento, in cui gli italiani stanno ritornando a pensare all’acquisto di una casa quale investimento per il futuro, riteniamo sia importante per il nostro gruppo immobiliare avere al proprio fianco 24FINANCE, importante e accreditata società di mediazione creditizia attiva in Italia” – ha dichiarato Dario Castiglia”.

“RE/MAX stima che nelle sue agenzie transitino mutui per oltre 1 miliardo di euro. A fronte di tale volume il network immobiliare ha ritenuto fondamentale stipulare l’accordo, che non vuole limitarsi ad essere solo una partnership commerciale ma sfocerà in un veicolo che permetterà alle nostre agenzie di creare un rapporto di collaborazione con un mediatore del credito ad hoc che risponda alle esigenze di ogni agenzia RE/MAX che si differenzia dalla classica agenzia immobiliare sia per i volumi di transato sia per le dimensioni”, ha concluso.