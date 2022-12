Musk, Bezos e Zuckerberg: i big dell’high tech Usa hanno perso 433 miliardi di dollari nel 2022

I miliardari del settore tecnologico hanno perso complessivamente 433 miliardi di dollari quest’anno. Da Musk a Bezos fino a Zuckerberg: ecco quanto hanno perso

Il 2022 ha fatto tremare i patrimoni dei giganti americani hi-tech. I miliardari del settore tecnologico hanno perso centinaia di miliardi di dollari quest’anno, a causa del crollo delle azioni e del rallentamento della crescita decennale di molte aziende. E i re della Silicon Valley (Musk, Bezos e Zuckerberg) in qualche modo dovranno farci i conti, a partire dai 433 miliardi di dollari andati in fumo. Anche se un po’ meno ricchi, i paperoni dell’hi-tech continuano a valere miliardi di dollari. A fare i conti in tasca ai big della Silicon Valley è il Washington Post.

Ma è anche vero che non tutti i dirigenti del settore tecnologico hanno sentito la pressione finanziaria quest’anno. L’imprenditore cinese di Internet Zhang Yiming, fondatore della società madre di TikTok, ByteDance, ha visto aumentare la sua fortuna di oltre 10 miliardi di dollari, raggiungendo un patrimonio netto di quasi 55 miliardi di dollari. Alcuni magnati della tecnologia negli Stati Uniti hanno subito perdite finanziarie, ma in misura minore: Larry Ellison, il cofondatore di Oracle, ha perso 16 miliardi di dollari quest’anno, ma rimane la settima persona più ricca del mondo; Michael Dell di Dell Technologies ha visto il suo patrimonio netto ridursi di circa 7 miliardi di dollari, mantenendosi appena davanti a Zuckerberg nella lista delle 25 persone più ricche. Quest’ultimo ha perso quasi 81 miliardi di dollari di patrimonio netto nel 2022.

Bisogna però considerare un fattore cruciale. I giganti tecnologici, nell’ultimo decennio, sono cresciuti a rotta di collo. E molti di questi hanno un valore superiore a quello del 2019, in quanto la crescita accelerata del mercato durante la fase iniziale della pandemia ha rimpinguato i loro portafogli prima del crollo di quest’anno.

Elon Musk ha perso 132 miliardi di dollari nel 2022

Imagoeconomica

Elon Musk ha perso 132 miliardi di dollari di patrimonio netto quest’anno, una perdita che supera le fortune di tutti gli altri ricchi di questa lista.

L’amministratore delegato di Tesla, SpaceX e Twitter è stato la persona più ricca del mondo per gran parte di quest’anno. Ma Musk, che detiene gran parte della sua ricchezza in azioni Tesla, ha perso questa corona quando le azioni Tesla sono scese a picco, crollando di quasi il 70% nel corso dell’anno.

Le azioni della multinazionale americana hanno risentito delle preoccupazioni per l’indebolimento della domanda di veicoli elettrici in Cina, uno dei principali mercati dell’azienda. Tesla ha anche dovuto affrontare sfide legate all’aumento del costo delle forniture per la produzione dei veicoli.

Alcuni investitori sono stati anche diffidenti riguardo le mosse di Musk su Twitter. Ha venduto azioni Tesla per contribuire a finanziare l’acquisizione della società di social media per 44 miliardi di dollari e il suo breve regno al timone di Twitter è stato segnato da sconvolgimenti. Le turbolenze hanno reso inquieti alcuni investitori della casa automobilistica, che hanno esortato Musk a concentrarsi nuovamente su Tesla.

Jeff Bezos: in fumo 84,1 miliardi di dollari

Imagoeconomica

Jeff Bezos ha perso 84,1 miliardi di dollari quest’anno, mentre i titoli tecnologici sono crollati dalle loro vette stratosferiche e le azioni di Amazon sono crollate di quasi il 50%, segnando uno dei suoi peggiori anni sul mercato.

Il fondatore e presidente di Amazon si è dimesso dal suo ruolo di Ceo l’anno scorso, ma rimane il suo maggiore azionista.

Amazon ha dovuto far fronte a un’inflazione elevata e a un rallentamento della crescita, mentre l’enorme aumento delle vendite registrato durante la pandemia è diminuito quest’anno. L’azienda non è stata immune dai licenziamenti che hanno colpito il settore tecnologico e sta per tagliare circa 10mila persone dalle sue divisioni aziendali.

Bezos è anche il fondatore dell’azienda di viaggi spaziali Blue Origin e possiede il Washington Post, che ha acquistato per 250 milioni di dollari nel 2013.

Mark Zuckerberg: persi 81 miliardi di dollari

Flickr

Il patrimonio netto di Mark Zuckerberg è crollato di quasi 81 miliardi di dollari quest’anno. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il fondatore di Facebook è scivolato dal sesto posto tra le persone più ricche alla fine dello scorso anno al 25°.

È stato un anno difficile per Facebook, che l’anno scorso ha annunciato di voler cambiare il nome della sua società madre in Meta. Zuckerberg, che è ancora a capo dell’azienda che ha fondato quando era studente universitario, ha orchestrato il cambiamento dell’azienda per concentrarsi maggiormente sul metaverso, una visione del mondo digitale interconnesso.

Meta ha registrato i primi due cali di fatturato trimestrali di quest’anno, poiché l’azienda deve affrontare la crescente concorrenza di TikTok e di altre applicazioni di social media più piccole, nonché un ambiente pubblicitario digitale più difficile. L’azienda ha avvertito che prevede di perdere ancora di più l’anno prossimo, mentre costruisce il metaverso e ha anche annunciato di voler licenziare 11 mila dipendenti in autunno, nel tentativo di ridurre le spese.

Larry Page e Sergey Brin: andati in fumo 88 miliardi di dollari

Sergey Brin e Larry Page hanno perso complessivamente 88 miliardi di dollari quest’anno. I fondatori di Google e attuali membri del consiglio di amministrazione della società madre Alphabet hanno lasciato i loro ruoli esecutivi nel 2019, ma detengono ancora un’importante influenza sull’azienda attraverso una speciale classe di azioni con diritto di voto. Page ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato, mentre Brin è stato presidente di Alphabet.

In un anno difficile per la pubblicità digitale, anche i giganti del settore come Alphabet non sono stati risparmiati. Alphabet ha rallentato le assunzioni e ha chiuso il suo servizio di streaming cloud per i videogiochi, Stadia.

Bill Gates ha perso 28,7 miliardi di dollari nel 2022

Imagoeconomica

L’imprenditore, filantropo e cofondatore di Microsoft ha perso quasi 29 miliardi di dollari nel 2022. Il calo di circa il 20% di Bill Gates ha quasi eguagliato il declino dello S&P 500 quest’anno, il che significa che le perdite del miliardario hanno seguito in larga misura un ampio barometro del mercato generale e un indicatore dell’economia. In effetti, ha battuto l’indice composito del Nasdaq.

Gli investimenti di Gates sono diversificati, con grandi partecipazioni in diverse società, immobili e vasti terreni agricoli. Ma la sua partecipazione più preziosa rimane quella in Microsoft, che quest’anno si è ridotta di quasi il 30%. Mentre i ricavi dei servizi cloud di Microsoft sono aumentati del 24% nell’ultimo trimestre, le vendite del sistema operativo Windows sono diminuite del 15%. Inoltre, Microsoft ha dichiarato di prevedere un rallentamento della crescita dei ricavi del cloud per il prossimo anno, il che ha spinto Wall Street a vendere.

Steve Balmer: 20 miliardi di dollari in meno

L’ex amministratore delegato di Microsoft e proprietario dei Los Angeles Clippers, Steve Balmer, ha perso più di 20 miliardi di dollari quest’anno a causa dello scivolone del gigante tecnologico che ha intaccato il suo patrimonio netto.

La maggior parte della ricchezza di Ballmer è legata alle azioni di Microsoft, di cui è stato amministratore delegato dal 2000 al 2014. Sebbene l’azienda sia andata meglio di altri colossi tecnologici, il produttore di Windows ha comunque perso più di un quarto del suo valore quest’anno. Oltre a prevedere un rallentamento della crescita del cloud, Microsoft ha avvertito gli investitori che si aspetta che la debolezza delle vendite di PC si protragga anche l’anno prossimo e che la riduzione della spesa da parte degli inserzionisti diminuirà le entrate per LinkedIn e gli annunci di ricerca.

Dopo essersi ritirato da Microsoft nel 2014, ha acquistato i Clippers per 2 miliardi di dollari. Sta sborsando ancora più soldi per costruire l’arena più importante della lega, l’Intuit Dome.