Museo del Louvre: un anno di mostre temporanee 2024-2025 da non lasciarsi sfuggire

Quanti saranno i fine settimana da concedersi per vedere la Ville Lumière? Proponiamo un lungo calendario 2024-2025 delle mostre temporanee organizzate dal museo del Louvre da non perdere. Calendario da portare nel taccuino per tutto l’anno

Parigi, romantica, prestigiosa, effervescente, creativa e incredibilmente ricca di cultura e architettura. Musei e monumenti, librerie d’epoca, bellissimi giardini, fiorai in tutti i quartieri, brasserie e tipici bistrot. Ma la tappa d’obbligo per chi ama l’arte è sicuramente il Louvre e la sua straordinaria collezione presente. Senza dimenticare però che il patrimonio architettonico della città ci può far vivere altrettante emozioni, dall’Arco di Trionfo alla Cattedrale di Notre-Dame. E nell’attesa di entrare nel celebre luogo frutto di una serie di costruzioni realizzate nel corso degli ultimi 800 anni e che oggi ospita in forma permanente oltre 380 000 oggetti e opere d’arte, consigliamo per chi ama ammirare la bellezza della natura non possono mancare passeggiate lungo le rive della Senna piuttosto che il Jardin des Plantes del Parco Monceau o del Jardin des Tuileries.

Ecco il calendario che offre il Louvre dalla primavera 2024 all’estate 2025. Buona visita

Antichità del vicino oriente in dialogo. Il MET al Louvre

29 febbraio 2024 – 29 settembre 2025

Il Dipartimento di Antichità del Vicino Oriente del Louvre ospita dieci importanti opere provenienti dal Metropolitan Museum of Art di New York, il cui Dipartimento di Arte antica del Vicino Oriente è attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione. Il Louvre e il Met hanno creato un dialogo unico tra queste due collezioni, che saranno esposte nelle gallerie permanenti del Louvre. Queste opere d’arte “ospiti speciali” del Met, risalenti alla fine del IV millennio a.C. e al V secolo d.C., mostrano alcuni collegamenti notevoli con la collezione del Louvre. In alcuni casi, una coppia di oggetti verrà riunita per la prima volta, mentre in altri i pezzi si completeranno a vicenda in virtù delle specifiche caratteristiche storiche delle rispettive collezioni. Rappresentando l’Asia centrale, la Siria, l’Iran o la Mesopotamia, questo dialogo tra collezioni e opere d’arte (ri)introdurrà i visitatori a questi straordinari manufatti secolari e alle storie che raccontano. Curatori della mostra: Ariane Thomas, direttrice del Dipartimento di antichità del Vicino Oriente e Vincent Blanchard, curatore capo del Dipartimento di Antichità del Vicino Oriente, Museo del Louvre.

Uno sguardo su van Eyck. Madonna del Cancelliere Rolin

20 marzo –17 giugno 2024.Questa mostra vuole essere una celebrazione pubblica dell’imponente lavoro di conservazione svolto sul dipinto presso il Centro di Ricerca e Restauro dei Musei di Francia – il primo intervento di questo genere da quando il dipinto entrò nel museo nel 1800. I restauratori hanno rimosso gli strati di vernice ossidata che avevano scurito il dipinto, riportando l’opera al suo antico splendore. Questo intervento si collega all’attuale interesse per lo studio e la promozione dell’opera di Van Eyck, a seguito del trattamento conservativo della Pala di Gand. Da quasi dieci anni una serie di scambi internazionali e interdisciplinari hanno portato gli esperti a sollevare molte nuove domande sull’argomento. Anche l’analisi di laboratorio, il lavoro di conservazione e i nuovi approcci al lavoro di Van Eyck hanno messo alla prova il problema Le precedenti ipotesi del Louvre su questo dipinto, noto da tempo come La Vergine di Autun. Molti aspetti di questo dipinto – meno noto di quanto dovrebbe essere per un’opera d’arte così importante dell’arte occidentale – sono difficili da comprendere, quindi la mostra sarà costruita attorno a una serie di domande volte a coinvolgere lo spettatore: perché Van Eyck ha creato questo lavoro insolito per Nicolas Rolin? Perché il paesaggio sullo sfondo è così miniaturizzato da risultare quasi invisibile? Come dobbiamo interpretare le due piccole figure nel giardino? Quali sono i collegamenti tra questo dipinto, l’arte della miniatura e i bassorilievi funerari? Sappiamo come interpretarono la scena gli artisti del Quattrocento? La Madonna Rolin illustra le tensioni tra tradizione medievale e sperimentazione rivoluzionaria che pervasero l’arte fiamminga nel primo terzo del XV secolo. Tuttavia, esporre il lavoro di Van Eyck accanto a quello dei suoi contemporanei ci consente di fare alcuni confronti significativi che aiutano a individuare l’originalità del suo lavoro tanto quanto la sua appartenenza a un’epoca particolare, e migliorano la nostra comprensione degli scambi tra Van Eyck e altri artisti del suo tempo. . La nostra indagine sulla Madonna del Cancelliere Rolin sarà guidata dal confronto con altri dipinti di Van Eyck e con opere di Rogier van der Weyden, Robert Campin e dei grandi miniatori dell’epoca. Una sessantina di tavole dipinte, manoscritti, disegni, bassorilievi e manufatti in metalli preziosi saranno riuniti in questa mostra, resa possibile grazie al sostegno di numerosi musei e istituzioni in Francia e all’estero, tra cui lo Städel Museum di Francoforte (che presta il Lucca Madonna per la prima volta), la Gemäldegalerie di Berlino. Curatrice della mostra: Sophie Caron, Curatrice del Dipartimento di Pittura, Museo del Louvre. Il Louvre ha deciso di dedicare la prima mostra sotto i riflettori che si terrà nella Salle de la Chapelle dal 2014 al capolavoro di Jan van Eyck, la Madonna del Cancelliere Rolin.

Olimpismo, invenzione moderna? Eredità antica

24 aprile – 16 settembre 2024. Uno degli eventi culturali pensati per accompagnare i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024 a Parigi è una mostra al Louvre dove i visitatori scopriranno come sono nati i primi Giochi Olimpici moderni, in quale contesto politico e come gli organizzatori hanno deciso di reinventare i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024 a Parigi. competizioni sportive dell’antica Grecia. Le origini delle Olimpiadi moderne non sono ampiamente conosciute. Oltre a Pierre de Coubertin, il “padre” dei Giochi moderni, c’erano alcuni partecipanti di origine franco-greca, tra cui alcuni accademici e un artista e disegnatore archeologico svizzero residente in Grecia: Emile Gilliéron père (1850– 1924), la cui collezione di studio è attualmente in fase di studio. Emile Gilliéron ha lavorato nei principali scavi archeologici della Grecia. Fu nominato artista ufficiale per i Giochi Olimpici del 1896 e del 1906 e trasse ispirazione dalle recenti scoperte in quei siti per progettare i trofei dei vincitori e illustrare materiali di comunicazione (soprattutto francobolli e poster) per il nuovo stato greco, utilizzando le più recenti tecniche di riproduzione. . Grazie a un prestito eccezionale della Fondazione Stavros Niarchos (SNF), il Louvre esporrà la prima Coppa Olimpica, disegnata da un accademico francese e realizzata da un argentiere francese per il vincitore della maratona – una corsa inventata per i Giochi di Atene del 1896. In occasione delle Olimpiadi del 2024, le terze che si terranno a Parigi, la mostra intende mostrare come, in nome dello sport, le discipline della filologia, della storia, della storia dell’arte e dell’archeologia si siano unite per creare l’evento sportivo più grande e seguito al mondo. evento. Curatori della mostra: Violaine Jeammet, Curatrice Senior presso il Dipartimento di Antichità greche, etrusche e romane, Museo del Louvre; Alexandre Farnoux (direttore onorario della Scuola francese di Atene), professore all’Università della Sorbona; Christina Mitsopoulou, Archeologa dell’Università della Tessaglia, Scuola Francese di Atene.

Figure del Follo

16 ottobre 2024 – 3 febbraio 2025. L’affascinante figura del pazzo, parte integrante della cultura visiva medievale, è stata studiata in termini di storia sociale e culturale ma raramente dal punto di vista della storia dell’arte, anche se l’idea di follia ha ispirato e stimolato la creatività letteraria e artistica dal XIII secolo. alla metà del XVI secolo. Questa mostra ambiziosa e stimolante si avvicinerà alla figura tipicamente medievale del pazzo attraverso il suo immaginario. Oltre 300 opere d’arte – sculture, manufatti (avori, scatole, bronzetti), medaglie, miniature, disegni, stampe, tavole e arazzi – saranno esposte suddivise per periodo e tema. L’arte medievale è essenzialmente religiosa nell’immaginario popolare, ma il Medioevo ha dato origine anche alla figura sovversiva del pazzo. Sebbene radicato nella religione, pervase il mondo secolare e, nel periodo tardo medievale, era diventato parte integrante della vita sociale urbana. Nel Medioevo la definizione di stolto derivava dalle Scritture, in particolare dal primo versetto del Salmo 52: “Dixit insipiens…” (Lo stolto ha detto in cuor suo: “Non c’è Dio”). La follia era vista principalmente come ignoranza e assenza di amore per Dio, ma c’erano anche fanatici religiosi, come San Francesco. Così nel XIII secolo l’idea di follia era indissolubilmente legata all’amore e alla sua misura o eccesso nel regno spirituale, poi terreno. Il tema della follia amorosa pervadeva i romanzi cavallereschi (come quelli di Yvain, Perceval, Lancillotto e Tristano) e le numerose raffigurazioni di essi, soprattutto nelle miniature e sugli avori. Ben presto la figura del pazzo si frappose tra l’amante e la sua dama, denunciando i valori cortesi e sottolineando la natura lasciva, addirittura oscena, dell’amore umano. Lo status del pazzo passò da mistico e simbolico a politico e sociale: nel XIV secolo, il giullare di corte divenne l’antitesi istituzionalizzata della saggezza reale e le sue osservazioni ironiche o critiche guadagnarono accettazione. Sono emerse nuove immagini che ritraevano il pazzo con un costume caratteristico: una pallina (finto scettro), un vestito a strisce o “metà e metà”, un berretto e campanelli. Nel XV secolo la figura del matto acquistò immensa importanza e popolarità nelle celebrazioni carnevalesche e nel folklore; la sua associazione con la critica sociale lo rese un veicolo per le idee più sovversive. Ha avuto un ruolo anche nello sconvolgimento della Riforma, quando lo stolto era l’“altro” (cattolico o protestante). Come si può vedere nell’arte di Bosch e Bruegel, fu onnipresente nel tardo Medioevo e nel primo Rinascimento. In epoca moderna, la figura del buffone istituzionale sembra essere stata progressivamente sostituita nelle corti europee da quella del nano o del giullare. A partire dalla metà dell’Illuminismo, la follia si prende la sua rivincita emergendo in altre forme meno controllate. La mostra si concluderà con uno sguardo alla visione del Medioevo del XIX secolo attraverso la lente del tema della follia, ma nella luce tragica, a volte crudele, generata dalle rivoluzioni politiche e artistiche.Curatori della mostra: Elisabeth Antoine-König, curatrice senior presso il Dipartimento di Arti decorative, e Pierre-Yves Le Pogam, curatrice senior presso il Dipartimento di sculture, Museo del Louvre.

Uno sguardo su Watten Pierrot, detto Gilles

16 ottobre 2024 – 3 febbraio 2025. Quest’opera enigmatica, che da tempo solleva interrogativi per gli storici dell’arte, è attualmente sottoposta a un trattamento conservativo presso il Centro di Ricerca e Restauro dei Musei di Francia, dopodiché sarà al centro di una mostra sotto i riflettori. Non si sa nulla del dipinto prima che fosse scoperto dall’artista e collezionista Dominique Vivant Denon (1747–1825), direttore del Louvre sotto Napoleone. Ben presto venne considerato un capolavoro di Watteau e ottenne elogi da famosi scrittori e storici dell’arte. È stato spesso visto come il riflesso di una certa immagine del XVIII secolo: maliziosa, cinica o malinconica, a seconda dell’autore e dell’epoca. La sua fama favorì il ritorno in auge dell’arte del XVIII secolo all’epoca di Manet e Nadar. La mostra presenterà i risultati del progetto di conservazione. Affronterà quest’opera del tutto originale – la cui attribuzione a Watteau è stata talvolta messa in dubbio – sia come parte dell’opera dell’artista che nel contesto culturale e artistico dell’epoca. Oltre a molti altri dipinti e disegni di Watteau, saranno esposte opere dei suoi contemporanei: pittori, disegnatori, incisori (Claude Gillot, Antoine Joseph Pater, Nicolas Lancret, Jean Baptiste Oudry, Jean Honoré Fragonard, ecc.) e scrittori (Pierre de Marivaux , Alain-René Lesage, Jean-François Regnard, Evaristo Gherardi), con particolare attenzione al ricco repertorio teatrale dell’epoca. Non appena il dipinto entrò al Louvre nel 1869, tramite il lascito di Louis La Caze (1798–1869), divenne uno dei preferiti di generazioni di spettatori. Il suo forte fascino è dovuto in parte alla sua eccezionale qualità, ma anche alla sua originalità per l’epoca e al mistero che circonda la sua produzione. La mostra esplorerà anche la ricca e variegata accoglienza critica del dipinto e la sua eredità artistica di vasta portata. Questa immagine potente ed enigmatica ha fortemente ispirato scrittori francesi, tra cui Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, George Sand, i fratelli Goncourt e Jacques Prévert. Il dipinto ha influenzato anche fotografi, registi e musicisti (Nadar, Marcel Carné, Arnold Schönberg) e artisti visivi (Edouard Manet, Gustave Courbet, Pablo Picasso, André Derain, Juan Gris, James Ensor, Georges Rouault e Jean-Michel Alberola). , portandoli a nuove vette creative. La mostra esplorerà le affascinanti conversazioni tra queste grandi menti creative e l’enigmatica pittura di Watteau, anche se risuona armoniosamente con la mostra “Le Figure del Matto” prevista per le stesse date nella Hall Napoléon. Curatore della mostra: Guillaume Faroult, Capo Curatore, Dipartimento di Pittura, Museo del Louvre Il Pierrot di Watteau, precedentemente noto come Gilles, è uno dei capolavori più famosi della collezione del Louvre.

Guillame Guillon-Lethière

13 novembre 2024 – 17 febbraio 2025. Questa mostra, co-organizzata dal Clark Art Institute di Williamstown (Massachusetts) e dal Museo del Louvre, sarà la prima grande mostra monografica su un artista in gran parte scomparso dalla vista ma annoverato tra le “grandi autorità del suo tempo” (Carlo Bianco). Guillaume Guillon-Lethière è nato in Guadalupa. Sua madre era una schiava liberata di origine africana, suo padre un funzionario reale francese bianco. Guillaume studiò prima a Rouen e poi a Parigi durante l’Ancien régime e condusse una brillante carriera: direttore dell’Accademia di Francia a Roma (1807–1816), eletto membro dell’Institut de France nel 1818 e professore all’École des Belle Arti dal 1819 in poi. Fu anche un grande collezionista e consigliere artistico di Luciano Bonaparte. Le sue opere d’arte riflettono la sua esperienza degli sconvolgimenti politici del periodo e della successione dei regimi politici in Francia dalla Rivoluzione alla Monarchia di luglio. La maggior parte dei suoi dipinti e disegni si concentrano sulla storia antica. Iniziò la sua carriera in un periodo dominato dallo stile neoclassico di Jacques-Louis David; la sua continuazione nella vena classica portò alla sua caduta in disgrazia alla fine degli anni venti dell’Ottocento, quando la prossima generazione di artisti romantici iniziò a prendere il sopravvento. La collezione del Louvre comprende due enormi dipinti di Guillon-Lethière, entrambi larghi quasi otto metri e ispirati all’eroismo classico: Bruto che condanna a morte i suoi figli, terminato a Roma nel 1811, e La morte di Virginia (1828). Il clou della mostra è la sua opera più nota, senza eguali nella sua opera: Il giuramento degli antenati (Museo Nazionale del Pantheon, Port-au-Prince, Haiti), un manifesto visivo contro la schiavitù che difende la libertà per tutti i popoli. La maggior parte delle opere in prestito da collezioni pubbliche o private saranno esposte a Parigi per la prima volta dal XIX secolo, mentre le ricerche condotte sia per la mostra che per il catalogo mostreranno l’artista sotto una nuova brillante luce. Curatori della mostra: Olivier Meslay, Direttore Hardymon, Clark Art Institute, Williamstown, Esther Bell, Robert e Martha Berman Lipp Capo curatore di pittura e scultura, Clark Art Institute; Marie-Pierre Salé, Curatrice Capo, Dipartimento delle Stampe e dei Disegni, Museo del Louvre