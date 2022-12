Museo del Louvre e “La nuit des Choses”: programma della serata del 13 gennaio 2023

Per gli ultimi giorni della mostra “Les Choses. A History of Still Life”, il Museo del Louvre offre una serata eccezionale di concerti, spettacoli, workshop e incontri. Venerdì 13 gennaio, dalle 18:30 alle 21:45, “La Nuit des Choses”

Un’occasione unica per vedere Parigi e assistere agli spettacoli offerti in occasione de “Nuit des Choses” e sotto la piramide un vero concerto evento dedicato al nuovo anno.

Tra le sculture della Cour Marly, davanti ai giganteschi tori alati di Khorsabad, o negli accoglienti spazi dello Studio, una folle performance del musicista elettronico Jacques, un’esperienza soprannaturale con il polistrumentista Bachar Mar-Khalifé e il poeta- mago Etienne Saglio o “Un ritratto del Louvre in 10 oggetti ritrovati” dell’ex direttore del British Museum Neil MacGregor, prima di un gran finale con dj set di Birrd e concerto di Thylacine sotto la Piramide. Questa prima “Notte” multidisciplinare vuole diventare uno dei punti salienti della programmazione del Louvre, dispiegando, al termine di ogni grande mostra temporanea, un Notturno dedicato, in tutti gli spazi del museo.

Programma serale

Una storia di natura morta Sala Napoleone, dalle 18:30 alle 21:45.

E se gli oggetti avessero qualcosa da dirci? Attraverso un meraviglioso tuffo nella storia, questa mostra ci invita, sulla scia degli artisti, a prendere le cose sul serio. Dalle asce preistoriche al readymade di Duchamp passando per Chardin e Manet, un invito a immaginare, credere, dubitare, sognare e agire.

Mini tour di scoperta 18:30, 19:00, 19:30 e 20:00

Performance Phonochose Jacques

Ininterrottamente dalle 18:30 alle 21:00

Una ruota di bicicletta, un sacchetto di biglie e degli aerosol… non ci vuole altro per l’artista elettronico Jacques per portarci nel suo universo. Circondato dagli oggetti più eterogenei, presenterà una nuova versione della sua performance Phonochose dove suoni quotidiani vengono registrati e mixati dal vivo per costruire, poco a poco, un oggetto sonoro non identificato.

La Nuit des Choses

Nocturne exceptionnelle au Louvre

Spettacolo

Etienne Saglio & Bachar Mar-Khalifé Cour Marly, alle 18.30, 19.30 e 20.30

Accompagnato dal pianoforte e dalla voce accattivante di Bachar Mar Kalifé, il mago Etienne Saglio presenterà una versione spettacolare della sua performance “Ghost Object”. Immersi nel mezzo delle sculture della Cour Marly, gli spettatori saranno invitati a vivere un’esperienza poetica e aerea che offusca i confini tra il vivo e l’inanimato. Durata: circa 10 minuti.

Un ritratto del Louvre in 10 oggetti trovati Neil MacGregor Spogliatoi nelle sale di ricevimento dei gruppi Basso livello, alle 19:30

Per essere chiari, Neil MacGregor ama gli oggetti. Tanto saggio quanto faceto, l’ex direttore del British Museum offrirà una conferenza inaspettata, in un luogo non meno inaspettato. Circondato da una selezione di oggetti scelti con cura tra quelli smarriti o abbandonati dai visitatori, l’autore del bestseller Una storia del mondo in 100 oggetti raccoglierà questa volta la sfida di tracciare in 50 minuti un ritratto sorprendente e sensibile del più grande museo del mondo basato sulle tracce che i suoi visitatori lasciano. Su iscrizione, numero limitato di posti. Durata: circa 50 min.

Workshop

Natura morta vivente collettivo playtronica Studio, dalle 18:30 alle 21:00

Per scoprire una tecnologia che dà voce a materiali e oggetti attraverso il tatto, il collettivo Playtronic proporrà ai partecipanti, negli spazi dello Studio, di creare la loro installazione interattiva ispirata alla mostra “Les Choses. Una storia di natura morta”. In corso nei limiti dei posti disponibili. Laboratorio di 30 minuti Iscrizione in loco.

Concerto

Chiusura LIVE sotto Pyramide Tilacino Piramide, dalle 21:00 alle 21:30

Un fenomeno dell’elettronica francese, produttore e compositore Thylacine incontrerà il pubblico sotto la Piramide del Louvre per un concerto-evento. Accampato dietro le sue macchine, il francese campiona, esegue loop e compone per creare musica personale ed elegante, tra potente elettronica e accattivanti melodie organiche. Un universo lussureggiante che libera la mente, fa danzare il corpo e ti trasporta lontano. Durata: circa 30 min