Murdoch ci ripensa, salta la fusione tra Fox e News Corp: “Non è il momento giusto per gli azionisti”

Il magnate dei media ritira la proposta di fondere le due società, divise nel 2013. L’ipotesi era stata fortemente osteggiata dagli azionisti

Salta la fusione tra News e Fox. Almeno per ora. Il magnate dell’editoria Rupert Murdoch ha ritirato la proposta di riunire il gruppo televisivo Fox e la holding che raggruppa le testate di sua proprietà News Corp, affermando che “la fusione non arriva al momento giusto per gli azionisti”.

“Il signor Murdoch ha indicato che lui e (il figlio e amministratore delegato di Fox Corp.) Lachlan K. Murdoch hanno stabilito che una combinazione non è ottimale per gli azionisti di News Corp. e Fox in questo momento”, si legge nelle dichiarazioni delle due società.

Salta la maxi-fusione Fox e News: cosa è successo?

La famiglia Murdoch controlla entrambe le società, ma ha scorporato le proprietà della Fox in una società separata dopo aver venduto gran parte dell’impero dell’intrattenimento della Fox alla Walt Disney Co. per 71 miliardi di dollari in un accordo che si è concluso nel 2019.

Il magnate dei media aveva lanciato la proposta di riunire il suo impero mediatico lo scorso autunno, sostenendo che insieme le società di editoria – che possiede il Wall Street Journal, il New York Post, il Sun e il Times nel Regno Unito, e l’editore di libri HarperCollins – e intrattenimento che ha diviso nel 2013 avrebbero dato alla società combinata una maggiore portata di notizie, sport in diretta e informazioni. I Cda delle società avevano allora formato dei comitati per esaminare una possibile fusione.

Ma fin da subito diversi azionisti avevano avanzato dubbi, tra cui Independent Franchise Partners e T. Rowe Price, i quali non credevano che l’operazione avrebbe invece valorizzato News Corp e avevano avanzato soluzioni alternative, ad esempio lo spin-off di alcune attività come Dow Jones.

Nelle contrattazioni premercato, le azioni di News Corp. hanno guadagnato il 4,97%, mentre quelle di Fox sono salite dello 0,29%.