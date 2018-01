Multiutility, via libera al polo lombardo

I cda hanno raggiunto l’accordo: Acsm-Agam, A2A, Aevv, Lario Reti Holding, Acel Service, Aspem Varese e Lario Reti Gas sottoscrivono un patto parasociale, con A2A che avrà una quota quasi del 40%.

I cda di Acsm-Agam, A2A, Aevv, Lario Reti Holding, Acel Service, Aspem Varese e Lario Reti Gas hanno approvato un progetto di partnership industriale e societaria allo studio da tempo. E’ quanto riferisce una nota congiunta diffusa dalle società nella tarda serata di martedì. Prende così definitivamente corpo il progetto della Multiutility Lombarda che si sviluppa attorno ad Acsm-Agam (Como e Monza) e vede il coinvolgimento di A2A come partner industriale con una quota del 38,9%.

I principali soci della nuova Acsm-Agam saranno i Comuni con Lario Reti Holding al 23,05%, Monza al 10,53%, Como al 9,61%, Sondrio al 3,3% e Varese all’1,29%. Tutti questi soggetti e A2A, che consoliderà Mol e debito di Acsm, sottoscriveranno un patto parasociale. Il flottante, che comprenderà anche alcuni soci pubblici con quote minori e non facenti parte del patto, sarà pari al 13%. Entro i prossimi due mesi infine dovrebbero arrivare le delibere vere e proprie dei Consigli Comunali coinvolti e delle assemblee delle società che daranno il via alla fusione. Conclusi gli oneri, arriverà il closing.